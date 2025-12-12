Vladimir Quesada destaca que Saprissa ya está ‘en su mejor momento deportivo’

Vladimir Quesada le giró instrucciones a Marvin Loría y Mauricio Villalobos en el duelo entre Cartaginés y Saprissa.

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, explicó que su equipo no está confiado pese a la victoria en la ida de la semifinal contra Cartaginés. El Monstruo triunfó 2 a 1 en el Fello Meza y ahora cerrará la serie en casa el domingo.

—¿Cuál es su evaluación del desempeño del Saprissa?

—Yo le doy las gracias a mis jugadores por lo que hacen, pero sobre todo a Dios porque les da inteligencia, discernimiento y fuerza para hacer el trabajo. Creo que en los últimos juegos hemos sido muy tácticos; lo noté contra Sporting, ahí hicimos un partido muy bueno tácticamente, al igual que contra Guadalupe. El equipo va evolucionando y eso es bueno.

“Somos un equipo muy ofensivo, pero teníamos que equilibrar con el orden táctico. No vamos a encontrar la perfección, pero trabajamos por eso. Yo felicito a todos mis jugadores; ahora vamos con tres puntos y un gol de diferencia, pero esto no ha terminado. Estamos claros de que esto no ha terminado”.

—¿Cómo evalúa el rendimiento de Sebastián Acuña?

—La excelencia es difícil de alcanzar, pero el trabajo de Sebastián Acuña fue sobresaliente. Él fue el equilibrio del equipo y eso es muy bueno. Ahora, acá hay algo importante: el resto del grupo sabe que todos tienen que estar lo mejor preparados para defender los colores del Saprissa. En este caso, Sebastián lo hizo muy bien, pero le puede tocar a otro. Estamos muy contentos.

—¿Este es el mejor momento deportivo del Saprissa?

—Es el mejor momento deportivo, pero tenemos margen y potencial para mejorar en los próximos partidos. Nosotros estamos preparados para jugar cinco partidos más; de hecho, en el aspecto mental trabajamos de forma importante. Estamos trabajando, nos hemos brindado y queremos mostrar nuestra mejor forma deportiva en estas instancias. Cartaginés hizo un gran juego.

—Su equipo marcó mucha diferencia por las bandas…

—Todo se trabaja. Hicimos muy buenas transiciones hacia el ataque, pero también hicimos muy buenas transiciones hacia la defensa. En algún momento sentí al equipo muy cómodo, como si estuviera en casa. Las transiciones que hicimos fueron buenas y nos ayudaron.

—Mariano Torres volvió a ser clave, pese a que era duda.

—Yo no sé cuánto se habló de una posible ausencia de Mariano Torres, pero él hizo un gran trabajo. Presentó hace dos semanas unas molestias, pero como es un gran profesional se logró recuperar para este partido. Entendimos que lo mejor era que no jugara más del minuto 70, considerando que es mejor perderlo por unos minutos y no por la fase final. Él, en el campo, hizo cosas muy buenas, pero creímos que era el momento de que descansara en el segundo tiempo.

—¿Cómo analiza a Cartaginés en la ida?

—Cartaginés hizo cosas muy buenas antes de la primera anotación nuestra. Empezamos muy bien, luego ellos reaccionaron, tuvieron acercamientos, equilibraron el juego, pero el fútbol es así… Nosotros no desistimos, tuvimos réditos. El Cartaginés hizo un gran partido.