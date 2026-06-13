Fútbol

Vinícius Jr y Hakimi tienen una reacción inesperada al recibir preguntas en español durante el Mundial

Vinícius Júnior y Achraf Hakimi vivieron una situación impensada en una conferencia de prensa del Mundial

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Por Steven Torres
Vinicius Jr y Hakimi se enfrentan en el Mundial 2026. Tuvieron ambos una situación parecida en conferencia de prensa.
Vinícius Jr y Hakimi se enfrentan en el Mundial 2026. Tuvieron ambos una situación parecida en conferencia de prensa. (Fotocomposición de Canva/Fotocomposición de Canva)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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