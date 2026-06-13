Vinícius Jr y Hakimi tienen una reacción inesperada al recibir preguntas en español durante el Mundial

Vinícius Jr y Hakimi se enfrentan en el Mundial 2026. Tuvieron ambos una situación parecida en conferencia de prensa.

Las conferencias de prensa previas al compromiso entre las selecciones de Brasil y Marruecos dejaron momentos inesperados. El partido se está disputando este sábado 13 de junio por el Mundial 2026 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Durante la atención a los medios de comunicación, las preguntas hacia Vinícius Júnior y Achraf Hakimi se formularon en idioma español. En un principio, ambos futbolistas aceptaron las consultas. Sin embargo, los encargados de la FIFA denegaron esto, porque no contaban con un traductor oficial de dicha lengua.

El atacante suramericano detectó el idioma del periodista a mitad de la consulta. De inmediato, el propio futbolista solicitó que la pregunta se realizase en esta lengua. Posteriormente, un encargado de la FIFA intervino y finalmente se tuvo que hacer en inglés.

Its honestly so fucking embarrassing that these third worlder south americans can’t speak english pic.twitter.com/iM1oYOpja0 — Alio (@Aliozvsc) June 13, 2026

Inclusive, el comunicador español mencionó una frase al final del diálogo. “Lo he intentado”, declaró el reportero.

Por otro lado, el lateral marroquí vivió una situación similar. Un corresponsal mexicano empezó su pregunta directamente en español. El personal de la FIFA interrumpió rápidamente al comunicador y le indicaron hay una prohibición de consultas en ese idioma.

Achraf Hakimi...un ADMIRADOR de México 🤩🇲🇽



La ESTRELLAS de Marruecos platicó con Azteca Deportes previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️



Además, se sinceró sobre si prefiere un partido ante Brasil con Neymar o sin Neymar 🤔#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/gbbNsoDSYr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 13, 2026

En este caso, Hakimi intervino a favor del reportero. Gracias a esto, el periodista finalmente planteó su pregunta en español. No obstante, el lateral africano tuvo que responder en inglés.

En un Mundial, las reglas son muy estrictas en todo sentido.