Video: Elías Aguilar revive el día que no iba a jugar y terminó anotando un golazo por la Concacaf

Aquella noche, no era el portador del número 10 en el Club Sport Herediano, ni siquiera estaba previsto que jugara. Sin embargo, con solo 20 años, el técnico Odir Jacques le dio la oportunidad, y él no lo defraudó: tuvo una gran actuación y se convirtió en la figura del Team.

El 3 de agosto de 2012, Aguilar anotó un golazo con el que Herediano derrotó 1-0 al Real Salt Lake en la entonces denominada Liga de Campeones de la Concacaf, un resultado fundamental, pues en aquella serie el Team eliminó al Real Salt Lake.

Precisamente, aquella noche, Elías llevó la camiseta número 13 del cuadro florense y el gol llegó al minuto 14. Él mismo sirvió el balón a Yendrick Ruiz, quien se la devolvió de taquito. Luego, el habilidoso volante se quitó de encima a dos rivales y, con un remate rastrero de pierna derecha, anotó el 1-0 para los florenses.

Elías Aguilar jugó ante el Real Salt Lake el 23 de octubre del 2012, en el estadio Rio Tinto de Sandy, Utah, por la Liga de Campeones de la Concacaf. En la acción, Aguilar es marcado por Javier Morales. Fotografía: La Nación

El mediocampista recordó ese histórico momento este martes 25 de febrero, durante la conferencia de prensa previa al juego de vuelta por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, en Utah que se realizará este miércoles 26 de febrero, a partir de las 7:30 p. m.

De aquel partido, solo Elías Aguilar repite en la serie ante el Real Salt Lake, lo que le genera nostalgia. Confía en que el Team pueda avanzar en la serie, como lo hizo en 2012. En el primer duelo, disputado el miércoles anterior en el Estadio Nacional, los florenses igualaron 0-0.

El gol de Aguilar fue narrado en Radio Colombia por el inigualable Mario McGregor (qdDg), lo que llena de emoción a los seguidores florenses.

“La verdad, hay una historia bonita porque yo no iba a jugar aquel partido, ni siquiera estaba en la banca de suplentes. En ese entonces, Víctor Mambo Núñez tenía algunos problemas y no pudo jugar. A mí me tocó entrar, me tocó anotar y logramos la clasificación”, recordó Aguilar.

Elías indicó que el equipo tiene muchas ganas de trascender y espera que el Team avance de ronda, tal como lo hizo en 2012.

“Ese juego fue hace muchísimos años. Fue una etapa muy linda porque clasificamos, aunque sufrimos muchísimo. Si mal no recuerdo, ese Real Salt Lake era el campeón de la MLS, pero nosotros lo hicimos bastante bien. Siento que estamos preparados para hacer un buen partido y clasificar”, añadió Aguilar.