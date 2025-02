La confesión de Elías Aguilar: estuvo a punto de no volver a Herediano, pero ahora disfruta un gran momento

Es el guía en la cancha, su capitán y uno de los jugadores que más se ilusiona con trascender a nivel nacional e internacional con el Club Sport Herediano.

El volante Elías Aguilar Vargas aún saborea el título número 30 del Team, pero es consciente de que está a las puertas de un nuevo reto en la Concacaf, donde este miércoles 26 de febrero disputará su pase a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Real Salt Lake.

Para el habilidoso mediocampista, fue un año de muchas alegrías al quedar campeón con el equipo de sus amores, al cual estuvo a punto de no regresar.

Elías, por el momento, se concentra en la serie ante el Real Salt Lake, en la cual los rojiamarillos igualaron 0-0 en el Estadio Nacional. Este lunes viajaron Utah, donde confían en sacar la serie y continuar con vida en el torneo de clubes más importante de la región.

Elías Aguilar asegura que no dimensionó lo que significó para el Herediano ganar el título número 30. Cortesía: Herediano

“En lo personal, veo a un grupo muy consciente. Muchos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de jugar y ganar torneos internacionales. Son vitrinas para los jugadores más jóvenes que tienen hambre de trascender”, comentó Aguilar.

El capitán florense confía en sus compañeros, a pesar de las importantes bajas por lesión y la falta de visa estadounidense.

“Nos vemos fuertes. Somos conscientes de que podemos traernos la clasificación de Estados Unidos, pero está claro que debemos esforzarnos y estar muy concentrados”, añadió Aguilar por medio de la Unafut.

Los florenses dominaron el compromiso, pero les faltó la puntada final y no lograron concretar las opciones a gol que se les presentaron. No obstante, los nacionales clasificarán con una victoria, por cualquier marcador o incluso con cualquier empate con anotaciones, pues el gol de visitante es criterio de desempate.

Elías Aguilar es el capitán y guía del Herediano. Su fútbol sigue siendo determinante en el esquema de Alexander Vargas. Fotografía: Jorge Navarro

Elías Aguilar aún disfruta el título 30

“El Profeta”, como lo llaman los seguidores del cuadro florense, asegura que ganar el título número 30 de la institución fue memorable y, con el paso de los días, valora aún más lo que significa para el grupo y sus seguidores.

“La verdad, no dimensioné el significado del título número 30. Tengo mucha historia en Herediano. Se me vienen muchos recuerdos de cuando tenía 15 o 16 años. No es sencillo consolidarse en Herediano. Me llena de orgullo, porque la vida de ningún futbolista es fácil”, explicó Aguilar en una entrevista realizada por el club.

La locura de la afición en las calles, haber ganado en el estadio Alejandro Morera Soto, tener en sus manos un nuevo modelo del trofeo que los acreditaba como campeones e ingresar desde cuartos de final a las semifinales tras un torneo irregular fueron situaciones que vivieron y los hacen sentirse orgullosos.

“Hay muchos ingredientes que hacen que lo que hicimos valga mucho más. El hecho de que se esté construyendo nuestro estadio, el esfuerzo de la directiva por tener un equipo competitivo y el jugar en Santa Bárbara, donde nuestra afición respondió y se ha identificado, es invaluable para nosotros”, añadió Aguilar.

Elías también tuvo tiempo para hacer una confesión al relatar que su retorno al país era incierto.

“No me tocaba estar en Costa Rica por el tema del contrato con mi equipo, el Incheon United FC, en Corea del Sur. Pero al final pude regresar y ser campeón, lo cual uno puede catalogar como puras bendiciones. Dios sabe por qué hace las cosas y nos lleva a diferentes lugares”, declaró Aguilar.

A sus 33 años, Elías manifestó que trata de ayudar a los más jóvenes, inculcándoles la identidad de jugar con Herediano, respetar la institución y buscar ser campeones con el club.

“Cuando llegué al primer equipo, había un camerino muy ‘pesado’. De niño, uno quiere jugar en Primera División, pero no tiene la perspectiva ni entiende la constancia, la exigencia, el esfuerzo y el sacrificio que se deben hacer. Pero todo ha valido la pena y logramos ser campeones con estos colores”, enfatizó Aguilar.