Herediano tendrá que reinventarse en la Concacaf ante rival que fue goleado en su debut en la MLS

El entrenador del Herediano, Alexander Vargas, no ocultó que las siete bajas que tiene el plantel para el juego de vuelta ante el Real Salt Lake, este miércoles 26 de febrero, por la Copa de Campeones de la Concacaf, son significativas en su modelo de juego.

No poder contar con Getsel Montes, Yurguin Román, Yeltsin Tejeda, Joseph Bolaños, Marcel Hernández, José Tepa González y John Jairo Ruiz representa un gran reto para el estratega florense, quien, sin embargo, se muestra tranquilo y envía un mensaje a los jugadores que viajarán a Estados Unidos.

A los lesionados Montes, González y Ruiz se suman Román, Tejeda, Bolaños y Hernández, quienes no cuentan con visa estadounidense y, por lo tanto, quedaron descartados para el duelo frente a los norteamericanos.

“El grupo no puede depender de ellos. Sabíamos que podían no estar disponibles para este juego, y todo eso lo habíamos planificado. Lo teníamos previsto, y los jugadores que han venido jugando en su momento lo hicieron bien. Ahora deben demostrar su buen rendimiento en el próximo partido”, declaró Vargas.

El estratega florense explicó que, luego del primer compromiso, que terminó 0-0 en el Estadio Nacional el pasado 19 de febrero, han analizado mejor a su rival, lo que les da una mayor referencia.

Además, Alexander Vargas pudo observar en un video el primer partido del Real Salt Lake en el arranque de la temporada de la MLS, frente al San Jose Earthquakes, en el que cayeron el sábado estrepitosamente 4-0, en el estadio PayPal Park, en San José, California.

“Me tomo todos los partidos con mucha responsabilidad. Obviamente, este es una final. La Copa de Campeones de la Concacaf es un objetivo muy importante este semestre para la dirigencia, que tiene muchas esperanzas en avanzar de fase, al igual que los jugadores y el cuerpo técnico, que también lo queremos”, explicó Vargas.

El entrenador florense insistió en que contar con jugadores que en la temporada anterior vivieron la experiencia de jugar compromisos internacionales y disputar la final nacional le da confianza, ya que las sensaciones son positivas. A pesar del empate en casa, considera que pueden sacar la serie como visitantes.

En la edición anterior de la Copa de Campeones de la Concacaf, los rojiamarillos llegaron hasta los cuartos de final tras eliminar al Toluca de México y al Robinhood de Surinam. Posteriormente, fueron eliminados por el Pachuca, equipo que se proclamó campeón y aseguró su boleto al Mundial de Clubes de este año.

“Gracias a Dios llevamos once partidos y no hemos repetido alineaciones por diferentes motivos, como lesiones y sanciones. El grupo no puede depender de ellos; tenemos jugadores que pueden suplirlos, y así lo han demostrado. Estamos confiados en hacer un buen partido y sacar la serie”, agregó Vargas.

Con el empate 0-0 entre Herediano y el Real Salt Lake, los costarricenses clasificarán con una victoria por cualquier marcador o incluso con cualquier empate con anotaciones, pues el gol de visitante es criterio de desempate.