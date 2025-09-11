Ver el partido de Keylor Navas en México solo es posible de una forma y es gratis

Ver al arquero nacional Keylor Navas en su regreso a la actividad con Pumas de México, ante Mazatlán este viernes a las 9 p. m., solo será posible a través de una aplicación. Se trata de Tubi, la cual es gratuita.

Según diversas reseñas, Tubi es una plataforma de streaming que, a diferencia de la mayoría, no cobra suscripciones. En su lugar, utiliza un modelo basado en publicidad, lo que le permite ofrecer contenido sin costo para los usuarios, apostando por un alto volumen de audiencia para atraer marcas.

Los partidos como local de los siguientes equipos se transmiten regularmente por Tubi: Mazatlán, Tigres, Puebla, Bravos, Toluca, León, Pachuca, Xolos y Querétaro.

Keylor Navas llega a este cotejo luego de su participación con la Selección de Costa Rica, donde fue titular contra Nicaragua (empate 1-1) y frente a Haití (igualdad 3-3).

LEA MÁS: Keylor Navas regresa a Pumas bajo presión: tiene una final por conquistar

Pumas ya podrá contar por completo con sus dos fichajes estrella: el Halcón y el británico Aaron Ramsey, quien ya tomó ritmo físico y se espera que esté en el once titular.

“He visto calidad en la Liga MX y creo que eso es evidente en los juegos en los que he tenido la oportunidad de jugar y que he mirado. Hay muy buenos equipos aquí, muy buenos jugadores, y creo que la calidad es muy alta. La diferencia que hay entre las ligas de Europa y aquí no es mucha. No es fácil venir a México y ganar títulos; tienes que trabajar, y espero que podamos conseguir el campeonato esta temporada”, dijo Ramsey.