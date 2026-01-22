Vea por qué le anularon el gol a Cartaginés ante Alajuelense y juzgue usted

Cartaginés abrió el marcador, sin embargo la diana fue anulada por fuera de juego.

Cartaginés consiguió marcar al minuto 22 del juego contra Alajuelense.

Los brumosos anotaron gracias a José Mora; el extremo aprovechó un rebote de un disparo de Johan Venegas, no obstante, cuando consiguió mover las redes, el gol fue anulado por un fuera de juego de Mora.

“Correcta la forma de actuar del VAR como del trío arbitral. Me parece que estuvo muy bien la anulación del gol”, afirmó Greivin Porras, analista arbitral.

Al final de la primera parte, el encuentro se mantiene empatado 0 a 0.