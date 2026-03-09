Vea los goles del triunfo de Saprissa ante Herediano en el ‘Clásico del buen fútbol’

⏰ 72' Gol de Gerson Torres que con un buen cabezazo coloca el 1-0. pic.twitter.com/UJc91kSGiJ

En un trepidamente cierre del compromiso entre el Deportivo Saprissa y el Herediano, aparecieron los goles, con los cuales el conjunto morado venció 2-1 al Team y quedó a un solo punto del líder.

Gerson Torres, quien dejó el Herediano para vincularse al Saprissa, le anotó este domingo a su exequipo, en un partido que se definió con anotaciones de los jugadores que ingresaron de cambio.

Al minuto 72, Jorkaeff Azofeifa sacó un centro y Gerson Torres apareció solo para cabecear y dejar sin oportunidad al meta Dany Carvajal y darle la ventaja a los morado.

⏰ 81' Jesús "Tepa" González anota el empate de Herediano en una jugada de táctica fija. pic.twitter.com/iEggigHOSS — FUTV (@FUTVCR) March 9, 2026

Pero cuando los saprissistas aún celebraban el gol del exflorense, apareció el mexicano José de Jesús Tepa González para anotar el tanto del empate al minuto 81.

Para el Tepa González fue su segundo gol en la campaña, luego que ha necesitado paciencia para jugar, pues estuvo ausente en los primeros partidos por una lesión muscular.

⏰ 89' Gol de Orlando Sinclair que vuelve a adelantar al Saprissa con el 2-1. pic.twitter.com/kyDKoGxXt4 — FUTV (@FUTVCR) March 9, 2026

Sin embargo en la Saprihora, el criticado Orlando Sinclair apareció solo en el área florense y al 89 marcó el 2-1 para los morados y dales la victoria. Sinclair es un experto en anotarle a los rojiamarillos.