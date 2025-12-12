Vea los goles de Saprissa para encaminar la semifinal contra Cartaginés

Este fue el gol de Kendall Waston ante Cartaginés.

El Deportivo Saprissa consiguió sacar una ventaja importante de 2-0 en el primer tiempo del duelo contra Cartaginés, en la ida de la semifinal entre ambos equipos.

El primer tanto fue un autogol que llegó por un desvío de Everardo Rubio, ante un remate de Mariano Torres. Por otra parte, la segunda diana fue un cabezazo de Kendall Waston en una acción de táctica fija.

Acá las dos anotaciones:

⏰ 38' Autogol de Everardo Rubio y Saprissa ya gana 0-1 en el "Fello" Meza. pic.twitter.com/7gvpZkkoMy — FUTV (@FUTVCR) December 12, 2025