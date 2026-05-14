Vea los dos goles que tienen a Saprissa ganando la final

Saprissa comenzó con el pie en el acelerador la ida de la final de segunda ronda contra Herediano. Al minuto 8 de juego fue Orlando Sinclair el que abrió la cuenta, mientras que al 11′ fue Tomás Rodríguez, el futbolista que puso el 2 a 0.

La primera diana morada fue una jugada de táctica fija, donde Jefferson Brenes puso un esférico al segundo palo y ahí cerró Sinclair para anotar su tanto.

Por otra parte, el segundo gol fue una contra que lideró Tomás, el panameño encaró a la zaga rival y sacó un disparo que se clavó al lado izquierdo de Danny Carvajal.

Los goles desataron una locura en la Cueva, porque en menos de 15 minutos, el Monstruo ya tenía encaminado un marcador muy positivo.

Al minuto 29 de partido, Saprissa le está ganando 2 a 1 a Herediano, luego del descuento del Tepa González.

⏰ 12’ Tomás Rodríguez anota el 2-0 con un buen remate desde fuera del área. pic.twitter.com/FWGiSsGONR — FUTV (@FUTVCR) May 14, 2026