Vea los dos goles por los que están criticando a Keylor Navas en México

Keylor Navas tuvo una actuación que le cuestionaron en México, en el último juego de Pumas

Por Esteban Valverde
Keylor Navas, portero del Pumas tendrá un partido decisivo este domingo.
Keylor Navas recibió dos goles que le cuestionan en México, en el 2 a 2 de Pumas ante Atlas. (DUILIO MY/Instagram Pumas.)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

