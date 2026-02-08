Vea los dos goles por los que están criticando a Keylor Navas en México

Keylor Navas recibió dos goles que le cuestionan en México, en el 2 a 2 de Pumas ante Atlas.

La prensa de México criticó a Keylor Navas luego de la actuación del futbolista costarricense en el juego entre Pumas y Atlas.

Al arquero tico se le señala responsabilidad en ambas dianas que recibió Pumas; el partido terminó empatado 2 a 2.

El primer gol fue un remate de pierna izquierda que llegó desde un lado, el balón iba con buena ubicación pero suave, el nacional buscó controlar el disparo, pero el esférico le jugó una mala pasada y se le escapó entre las manos. Este tanto fue obra de Mateo García.

Por otra parte, la segunda diana cayó en el cierre del compromiso, cuando el nacional no salió a un centro que llegó desde un tiro libre a un costado, en el segundo palo cerró el jugador de Atlas Manuel Capasso, quien marcó de cabeza.

Ante esto, la prensa mexicana calificó la actuación del nacional como irregular.

Acá ambas jugadas:

A LO ATLAS.



El rojinegro empató de último minuto ante Pumas con gol de Capasso.



Lo vivimos de locura hoy por @TudnRadio pic.twitter.com/8iPh81b48H — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) February 8, 2026