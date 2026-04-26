Vea los dos goles con los que Cartaginés está clasificando y sepulta la esperanza de Alajuelense

Fernán Faerron consiguió el primer gol de Cartaginés contra Guadalupe.

El Club Sport Cartaginés está ganándole 2 a 0 a Guadalupe FC. Los brumosos entraron con una actitud agresiva en el duelo contra los de Goicoechea y consiguieron la ventaja que los está clasificando a la fase final.

Los blanquiazules marcaron en el minuto 9 por medio de Fernán Faerron, mientras que Marcelo Pereira anotó en el 14′ luego de un rebote en el área rival.

La primera celebración fue de lanzamiento de penal.

Al minuto 26, Cartaginés está arriba 2 a 0 contra Guadalupe.

⏰ 15' Gol de Marcelo Pereira y Cartaginés aumenta la ventaja en el juego ante Guadalupe. pic.twitter.com/SVUD78NcoO — FUTV (@FUTVCR) April 26, 2026