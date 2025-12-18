Vea empate de Saprissa ante Alajuelense cuando nadie lo esperaba

Fidel Escobar consiguió anotar el 2 a 2 de Saprissa contra Alajuelense.

Saprissa logró empatar el juego contra Alajuelense cuando nadie lo esperaba. El cuadro morado consiguió el 2 a 2 en el marcador, cuando Fidel Escobar remató desde fuera del área y venció a Washington Ortega, que falló al cubrir el primer palo.

La diana le dio esperanzas a los morados nuevamente, sobre todo cuando el estadio vivía mucha incertidumbre por los dos goles que marcó la Liga en el cierre del primer tiempo.

El marcador del partido de ida de la final se mantiene 2-2 en la Cueva al minuto 76.