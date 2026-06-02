Vea el tercer gol de Colombia contra la Selección de Costa Rica

James Rodríguez fue una de las figuras que Colombia utilizó en el segundo tiempo contra Costa Rica.

Colombia consiguió el tercer gol ante la Selección de Costa Rica en el cierre del partido. Luis Suárez, delantero cafetero, fue el encargado de ampliar la ventaja tras dejar atrás la marca de Aarón Salazar y aprovechar un balón profundo enviado por James Rodríguez.

La anotación le dio tranquilidad al conjunto colombiano, que durante el segundo tiempo se dedicó a rotar su plantilla y logró aumentar su ventaja con respecto a la primera mitad.

Finalmente, Colombia venció 3-1 a Costa Rica.