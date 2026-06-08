Fútbol

Vea el revolucionario método que usará Inglaterra para combatir el calor en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra sorprendió con una apuesta novedosa para luchar contra el calor en el Mundial; este miércoles juegan ante Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Jude Bellingham mostró los efectos del calor en el amistoso que tuvo la selección de Inglaterra contra Nueva Zelanda.
Jude Bellingham mostró los efectos del calor en el amistoso que tuvo la selección de Inglaterra contra Nueva Zelanda. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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