Vea el revolucionario método que usará Inglaterra para combatir el calor en el Mundial 2026

Jude Bellingham mostró los efectos del calor en el amistoso que tuvo la selección de Inglaterra contra Nueva Zelanda.

Uno de los grandes temas de discusión en la previa de la Copa del Mundo 2026 es el clima al que tendrán que enfrentarse los futbolistas. Se estima que algunas de las sedes del torneo registrarán temperaturas superiores a los 26 grados celsius, una condición que representa un desafío importante para varias selecciones europeas, entre ellas Inglaterra.

Como parte de su periodo de adaptación a estas características de competencia, Inglaterra enfrentará a Costa Rica en un amistoso este miércoles a las 2 p. m. en Orlando.

Ante este panorama, los ingleses recurrirán a un método poco convencional para combatir las altas temperaturas. Según informó la BBC, el equipo enfriará las palmas de las manos de sus jugadores antes de los partidos y durante las pausas de hidratación.

Para ello se utilizan dispositivos capaces de generar temperaturas de entre 10 y 15 grados. Los futbolistas colocan ambas manos sobre el aparato durante uno a tres minutos para generar el efecto deseado en el cuerpo.

Una de las empresas que desarrolla estos equipos en Norteamérica es Apex Cool Labs, que explica en su sitio web el proceso fisiológico que provoca esta técnica bajo una premisa sencilla: “El calor crea fatiga”.

“Al enfriar las palmas de las manos, enfriás la sangre, lo que te enfría de forma sistémica. El truco consiste en eliminar la mayor cantidad de calor posible sin inducir vasoconstricción en las arterias viscerales”, explicó la compañía.

Joel Jackson, entrenador de fuerza de la NHL (Liga Nacional de Hockey), también brindó su testimonio sobre los beneficios de la herramienta.

“Me fascina el enfriamiento de las palmas de las manos desde que leí sobre esta técnica. Estaba convencido de que la regulación de la temperatura contribuía a algunos de los calambres que veíamos en el hockey y con esto lo pudimos combatir”, se lee en la página de la empresa.

La BBC explicó que uno de los primeros equipos en implementar esta metodología fue el Manchester United. El club inglés comenzó a utilizarla como una herramienta para acelerar la recuperación de los jugadores tras esfuerzos físicos intensos, luego de detectar que el enfriamiento de las manos contribuía a reducir la temperatura corporal.

Por su parte, CNN elaboró un informe sobre el tema y destacó que diversas organizaciones contactaron a la FIFA para advertir sobre los riesgos que podría representar el calor extremo durante el torneo.

Según el medio estadounidense, las preocupaciones se centran en el uso por parte de la FIFA de la medida WBGT (Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo), un índice que evalúa los efectos combinados de la temperatura del aire, la humedad, el viento y la radiación solar sobre el cuerpo humano. La FIFA establece que un partido puede suspenderse cuando el WBGT alcanza los 32 grados.

En el juego entre Inglaterra y Nueva Zelanda, amistoso para el Mundial 2026, se dio una pausa de hidratación. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

Sin embargo, especialistas consultados sobre el tema consideran que el límite debería ser más bajo y señalan que, por razones de seguridad para los jugadores, no debería superarse una medición equivalente a los 26 grados.

World Weather Attribution, organización fundada en 2014 y respaldada por instituciones científicas de prestigio internacional como el Instituto Meteorológico de los Países Bajos y el Imperial College de Londres, advirtió que “el 25% de todos los partidos del Mundial, incluida la final en el MetLife Stadium, podría disputarse en condiciones que superen ese nivel”.

El calor será uno de los principales desafíos para las selecciones que participen en la Copa del Mundo. Cada equipo buscará estrategias para mitigar sus efectos y, en el caso de Inglaterra, una de las herramientas elegidas será tan simple como enfriar las manos.