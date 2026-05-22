Vea el recital de atajadas de Keylor Navas con Pumas en la final de la Liga MX

Keylor Navas fue determinante en los primeros minutos del juego ante Cruz Azul, en la final de la Liga MX entre Pumas y la Máquina.
Navas hizo tres paradas determinantes, las cuales frenaron a Cruz Azul, plantel que salió con todo por la ventaja.
En 39 minutos, el duelo de ida está 0 a 0.
Acá están las dos paradas más espectaculares:
KEYLOR NAVAS no puede hacerlo todo😱— 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) May 22, 2026
CRUZ AZUL, en modo MÁQUINA APLANADORA, le está dando un REPASÓN A PUMAS. pic.twitter.com/49tTmXVt7j
Otra atajada de Keylor Navas (Pumas UNAM) al tiro de Agustín Palavecino (Cruz Azul); narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/FkOGZk1VeZ— lilboimx (@lilboimx) May 22, 2026