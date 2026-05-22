Vea el recital de atajadas de Keylor Navas con Pumas en la final de la Liga MX

Keylor Navas y Pumas disputan la final de la Liga MX contra Cruz Azul.

Keylor Navas fue determinante en los primeros minutos del juego ante Cruz Azul, en la final de la Liga MX entre Pumas y la Máquina.

Navas hizo tres paradas determinantes, las cuales frenaron a Cruz Azul, plantel que salió con todo por la ventaja.

En 39 minutos, el duelo de ida está 0 a 0.

Acá están las dos paradas más espectaculares:

KEYLOR NAVAS no puede hacerlo todo😱

CRUZ AZUL, en modo MÁQUINA APLANADORA, le está dando un REPASÓN A PUMAS. pic.twitter.com/49tTmXVt7j — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) May 22, 2026