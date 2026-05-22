Fútbol

Vea el recital de atajadas de Keylor Navas con Pumas en la final de la Liga MX

Keylor Navas es la figura de Pumas en el primer tiempo ante Cruz Azul

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas y Pumas buscarán la clasificación a la final de la Liga MX en su estadio, donde ya eliminaron al América.
Keylor Navas y Pumas disputan la final de la Liga MX contra Cruz Azul. (RODRIGO OROPEZA/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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