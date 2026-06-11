Vea el primer gol del Mundial 2026

El primer gol de la Copa del Mundo 2026 llegó al minuto ocho del partido entre la Selección de México y Sudáfrica.
La primera anotación del torneo fue obra del delantero azteca Julián Quiñones, quien aprovechó una recuperación de balón del conjunto mexicano en campo rival. El atacante ingresó al área y sacó un potente remate para vencer al guardameta sudafricano.
El gol hizo estallar de emoción al Estadio Ciudad de México.
Al minuto 26 del partido inaugural del Mundial 2026, México le gana 1-0 a Sudáfrica.
🚨 ¡CAYÓ EL PRIMERO!— Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 11, 2026
Julián Quiñones abre el marcador para México 🇲🇽 y anota el primer gol ⚽️ de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆#FOX26 pic.twitter.com/UxOWI1dFTM