Vea el primer gol del Mundial 2026

Los jugadores de México celebran el primer gol del Mundial 2026, conseguido por Julián Quiñones ante Sudáfrica, en el estadio de Ciudad de México.

El primer gol de la Copa del Mundo 2026 llegó al minuto ocho del partido entre la Selección de México y Sudáfrica.

La primera anotación del torneo fue obra del delantero azteca Julián Quiñones, quien aprovechó una recuperación de balón del conjunto mexicano en campo rival. El atacante ingresó al área y sacó un potente remate para vencer al guardameta sudafricano.

El gol hizo estallar de emoción al Estadio Ciudad de México.

Al minuto 26 del partido inaugural del Mundial 2026, México le gana 1-0 a Sudáfrica.