Fútbol

Vea el primer el autogol del Mundial 2026

Una anotación en contra de Damián Bobadilla abrió el marcador entre Estados Unidos y Paraguay

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Por Steven Torres
El delantero estadounidense Christian Pulisic (segundo por la izquierda), celebra el primer gol de su equipo, anotado en propia puerta por el centrocampista paraguayo Damián Bobadilla.
El delantero estadounidense Christian Pulisic (segundo por la izquierda), celebra el primer gol de su equipo, anotado en propia puerta por el centrocampista paraguayo Damián Bobadilla. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (PATRICK T. FALLON/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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