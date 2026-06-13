Vea el primer el autogol del Mundial 2026

El delantero estadounidense Christian Pulisic (segundo por la izquierda), celebra el primer gol de su equipo, anotado en propia puerta por el centrocampista paraguayo Damián Bobadilla. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Estados Unidos y Paraguay debutan en la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputa en el Estadio de Los Ángeles. Actualmente, el combinado de las barras y las estrellas gana el partido por 2-0 desde el minuto 7′.

Christian Pulisic realizó una magnífica acción individual. El atacante norteamericano eludió a varios futbolistas de Paraguay.

Posteriormente, el extremo ingresó a la zona de peligro. El norteamericano cedió el esférico a Weston McKennie envió un centro y desafortunadamente, el mediocampista Damián Bobadilla desvió la pelota hacia su propia meta.

🇺🇸⚽ ¡Gooool de los Estados Unidos! La selección de las barras y las estrellas se adelanta en el marcador ante Paraguay, Damián Bobadilla marca en propia puerta. pic.twitter.com/PA49kbagke — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 13, 2026

Esta acción representa la segunda anotación en contra de la escuadra sudamericana en las citas mundialistas. Anteriormente, Carlos Gamarra anotó en su propia valla durante el torneo de 2006. En esa ocasión, el incidente ocurrió ante el combinado de Inglaterra.

Al minuto 31, Folarin Balogun anotó el segundo tanto de los estadounidenses, antes les anularon un gol posición prohibida. Paraguay está contra la pared y no encuentra por dónde hacer daño, ni siquiera salir de su campo.