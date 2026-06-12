Así se vive el Fan Fest del Mundial 2026 en Ciudad de México

Este viernes 12 de junio se disputó el tercer compromiso de la Copa del Mundo 2026. El encuentro tuvo lugar en el Estadio de Toronto. La escuadra de Canadá debutó en condición de local. El conjunto norteamericano empató 1-1 frente a la selección de Bosnia y Herzegovina.

Junto a este partido miles de aficionados locales y extranjeros pudieron ver el partido entre estás dos selecciones. Además, disfrutaron de un ambiente festivo en la capital azteca, específicamente en el Fan Fest del Zócalo. Dicha urbe es un espacio ideal para presenciar todos los encuentros del torneo.

El recinto ofrece una pantalla gigante para el público. La estructura representa una tradición en los Fan Fest de la FIFA. El lugar también cuenta con pantallas menores en sus costados para que los asistentes disfruten de cada emoción del torneo sin perder ningún detalle.

Aficionados reunidos en el Fan Fest del Zócalo viendo el partido de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. (JOHN DURAN/John Duran)

Además, el ambiente musical tradicional de México no puede faltar en estos eventos. Estos ritmos armónicos ocurren durante las horas previas a los partidos. Las melodías locales amenizan la espera de los miles de seguidores en el sitio y seguramente más de uno saldrá con un gusto musical nuevo.

A su vez, el espacio funciona más allá de solo poder ver los partidos del Mundial. El sitio está hecho para la socialización entre los seguidores de distintos lugares del mundo. Por ejemplo, un tico, con su pareja, acudió al evento y no pudieron faltar los aficionados mexicanos, los canadienses y de muchas otras más nacionalidades que también aportan alegría y ritmo al lugar.

Aficionados de distintas latitudes del mundo se reúnen para vivir en una experiencia inolvidable en el Fan Fest del Zócalo. (JOHN DURAN/John Duran)

Las decoraciones características del país azteca sobresalen del sitio. Las flores coloridas capturan la atención de los visitantes. El decorado incluye las tradicionales calaveras alusivas al Día de Muertos. Asimismo, la ornamentación exhibe vestimentas nativas de la región, mariachis, piñatas y hay que sumarle que el Zócalo de la Ciudad de México aporta sus propios atractivos a la actividad.

Entre decoraciones de flores y una calavera (característica del Día de los Muertos) adornan el Fan Fest. (JOHN DURAN/John Duran)

No pueden faltar en estas actividades las bebidas alcohólicas, que muchos pueden estar a favor o en contra, pero ya forman parte de algo tradicional del Fan Fest de la FIFA. Los asistentes disponen de varios puestos de venta autorizados a lo largo del establecimiento.

La combinación de fútbol, cultura local y fraternidad internacional define por el momento el Fan Fest de la FIFA. La afición abandona el recinto con altas expectativas para los siguientes compromisos del torneo. A su vez, no hay que olvidar que la fiesta mundialista apenas está comenzando.