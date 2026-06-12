Fútbol

Así se vive el Fan Fest del Mundial 2026 en Ciudad de México

El Fan Fest de la FIFA en el Zócalo de la Ciudad de México une a aficionados de todo el mundo en una celebración llena de música, tradición local y fervor futbolístico

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Por Steven Torres
Los espectáculos de malabarismo y aficionados asombrados marcaron el Fan Fest de México.
Los espectáculos de malabarismo y aficionados asombrados marcaron el Fan Fest de México. (JOHN DURAN/John Duran)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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