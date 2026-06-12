Evitó un gol cantado: defensa se luce con la salvada del Mundial 2026 (video)

El canadiense Tani Oluwaseyi y el bosnio Sead Kolasinac van con todo cerca del marco europeo en este duelo del Mundial 2026.

El Mundial 2026 apenas inicia, pero ya se presentó una jugada que bien se puede calificar como la salvada del torneo.

Se presentó en el partido que Canadá disputó contra Bosnia y Herzegovina, compromiso que terminó 1-1.

Los locales estaban contra la pared: perdían 0-1 desde el minuto 21, tras un cabezazo de Jovo Lukic, y en el segundo tiempo se fueron con todo en busca del empate.

¡Se salvó Bosnia! 🇧🇦😱 Kolašinac se vistió de héroe y la sacó en la línea cuando ya se cantaba el empate de Canadá. #Fox26 pic.twitter.com/I27s8vLT1V — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 12, 2026

Al minuto 53, Kolasinac salvó a Bosnia con un cierre providencial, de forma increíble. Millar, Eustaquio y Laryea firmaron una combinación espectacular hasta dejar al lateral en el área. Laryea disparó raso ante el arquero Vasilj, quien tocó lo justo antes de que Kolasinac despejara contra el horizontal y evitara lo que en ese momento iba a ser el 1-1.

Sin embargo, Canadá no bajó la guardia: insistió una y otra vez, y Cyle Larin, quien ingresó de cambio al minuto 76 y con solo dos minutos en la cancha, anotó el definitivo 1-1.

Larin consiguió su gol 31 en 91 partidos y salvó a Canadá de la derrota en el debut mundialista.