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Evitó un gol cantado: defensa se luce con la salvada del Mundial 2026 (video)

En el Estadio de Toronto, Canadá empató con Bonia y Herzegovina

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Por Milton Montenegro
El canadiense Tani Oluwaseyi y el bosnio Sead Kolasinac van con todo cerca del marco europeo en este duelo del Mundial 2026.
El canadiense Tani Oluwaseyi y el bosnio Sead Kolasinac van con todo cerca del marco europeo en este duelo del Mundial 2026. (COLE BURSTON/AFP)







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Mundial 2026CanadaBosnia y Herzegovina
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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