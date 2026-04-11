Vea el golazo que Cartaginés le anotó a Herediano

Douglas López de la derecha y José Mora el de la izquierda, celebrando el gol ante Herediano. Fotografía: Mayela López

En el desarrollo del Clásico Provincial, el Club Sport Cartaginés toma la ventaja momentánea de 1-0 frente al Club Sport Herediano. Al cumplirse apenas 36 minutos del encuentro, el cuadro brumoso rompió el 0-0 gracias a una extraordinaria anotación de Douglas López.

⏰ 35' Golazo de Douglas López que con un remate desde fuera del área pone el 1-0 brumoso. pic.twitter.com/KTZNfzGmVX — FUTV (@FUTVCR) April 11, 2026

Tras una infracción en las inmediaciones del área rojiamarilla, Luis Flores ejecutó un sutil servicio que habilitó a Douglas López. El mediocampista, con un potente derechazo, colocó el esférico en el ángulo de mano izquierda del marco de Dany Carvajal, dejando sin opciones de reacción al guardameta.

Al concluir la etapa inicial, el Club Sport Cartaginés iguala 1-1 frente al Club Sport Herediano en el arranque de la jornada 15 del certamen nacional. Los florenses empataron con anotación de cabeza de Marcel Hernández al minuto 43.