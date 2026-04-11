Fútbol

Vea el golazo que Cartaginés le anotó a Herediano

Un extraordinario remate de media distancia adelantó a los brumosos en el Clásico Provincial

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Por Steven Torres
Douglas López José Mora Cartaginés vs. Herediano Torneo Clausura 2026 10 de abril del 2026 Fotografía: Mayela López
Douglas López de la derecha y José Mora el de la izquierda, celebrando el gol ante Herediano. Fotografía: Mayela López (Fotografía: Mayela López/La Nación)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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