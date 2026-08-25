Fútbol

Vea el golazo de rabona del Minnesota United en la MLS

Joaquín Pereyra anotó de rabona para el Minnesota United, en una jugada que ya se hizo viral

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Por Alejandro Cerdas
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Minnesota United ganó 5-1 al San Jose Earthquakes en la MLS
Minnesota United ganó 5-1 al San Jose Earthquakes en la MLS. Aquí los jugdores californianos celebran uno de los goles. (Minnesota United/Minnesota United)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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