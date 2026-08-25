Vea el golazo de rabona del Minnesota United en la MLS

Minnesota United ganó 5-1 al San Jose Earthquakes en la MLS. Aquí los jugdores californianos celebran uno de los goles.

El Minnesota United goleó 5-1 de visitante al San Jose Earthquakes en la jornada 21 de la MLS. Pero la gran noticia fue el gol del empate transitorio anotado por Joaquín Pereyra, mediocampista argentino de 27 años, nada menos que de rabona.

La jugada ocurrió al minuto 9 del encuentro: el sudamericano recibió un pase de Anthony Markanich desde el borde del área, tras regatear al defensor rival, Pereyra remató de rabona al palo izquierdo del guardameta, venciendo al escocés Angus Gunn. Además de su tanto, también asistió al colombiano Mauricio González en el quinto gol del partido.

Pereyra debutó con apenas 17 años en Rosario Central en febrero de 2016 contra Colón, jugando 10 minutos en la victoria 3-0 ante los sabaleros, y ganó la Copa Argentina en 2018. En 2020 se marchó cedido al Famalicão de Portugal, aunque solo disputó 17 encuentros esa temporada.

Tras su paso por el fútbol portugués, regresó a Rosario Central, aunque se fue a préstamo al Atlético Tucumán sin jugar con los rosarinos. Luego de un año y medio cedido, fue traspasado de forma definitiva a inicios de 2023 a los tucumanos.

En agosto de 2024 lo fichó el Minnesota United, donde se mantiene. Con los estadounidenses ha disputado 79 partidos, anotando 13 goles y brindando 24 asistencias. Además, compartió vestuario con los costarricenses Alejandro Bran y Kenyel Michel (este último aún es ficha del club, pero está a préstamo en Alajuelense).

Con el triunfo se colocaron en la décima posición de la Conferencia Oeste de la MLS, igualado con Colorado Rapids, Real Salt Lake y Portland Timber con 28 puntos. El próximo partido del Minnesota United será de local frente al Orlando City del francés Antoine Griezmann el sábado 29 de agosto.