Vea el gol que tranquiliza a Saprissa en la semifinal frente a Liberia

Ariel Rodríguez marcó otra vez en Liberia a favor de Saprissa ahora lo hizo en la semifinal ida.

Ariel Rodríguez, delantero del Saprissa, hizo uno de esos goles de ‘9′, donde el esférico le pegó y entró. El artillero estaba en el lugar adecuado y marcó el 1 a 1 para los morados contra Liberia.

El gol le dio tranquilidad a los dirigidos por Hernán Medford, quienes iban perdiendo desde el primer tiempo.

La jugada tuvo una gran acción colectiva entre Jorkaeff Azofeifa y Bancy Hernández, la cual provocó un centro rastrero que cerró Orlando Sinclair, luego el disparo fue desviado por Rodríguez para irse a la red.

⏰64´ Gol de Ariel Rodríguez, quien del banquillo empata el partido ante Liberia. pic.twitter.com/sCON4cjGzj — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

Morados y liberianos empataron 1-1 en el primer partido de la semifinal. El segundo choque será el próximo domingo en la Cueva.