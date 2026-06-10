Fútbol

Vea el gol que Inglaterra le marcó a la Selección de Costa Rica al minuto 9

Inglaterra abrió el marcador con una jugada colectiva en el partido amistoso ante Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Declan Rice marcó el gol de Inglaterra ante la Selección de Costa Rica.
Declan Rice marcó el gol de Inglaterra ante la Selección de Costa Rica. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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