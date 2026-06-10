Vea el gol que Inglaterra le marcó a la Selección de Costa Rica al minuto 9

La selección de Inglaterra abrió el marcador del juego amistoso ante la Selección de Costa Rica en el minuto 9 del partido, gracias a un remate de Declan Rice, futbolista del Arsenal.
Rice aprovechó un gran servicio de Anthony Gordon, nuevo fichaje del Barcelona de España, quien le ganó la línea de fondo a Shawn Johnson para centrar; el pase le quedó a Rice que con un remate dejó sin reacción a Patrick Sequeira.
Al minuto 24 de partido, la Selección de Costa Rica está perdiendo 1 a 0 contra Inglaterra.
🚨🌍 | GOAL: DECLAN RICE OPENS THE SCORING FOR ENGLAND!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 10, 2026
ANTHONY GORDON WITH THE ASSIST!
🏴 England 1-0 Costa Rica 🇨🇷pic.twitter.com/e8iWKepauj