Vea el gol que Inglaterra le marcó a la Selección de Costa Rica al minuto 9

Declan Rice marcó el gol de Inglaterra ante la Selección de Costa Rica.

La selección de Inglaterra abrió el marcador del juego amistoso ante la Selección de Costa Rica en el minuto 9 del partido, gracias a un remate de Declan Rice, futbolista del Arsenal.

Rice aprovechó un gran servicio de Anthony Gordon, nuevo fichaje del Barcelona de España, quien le ganó la línea de fondo a Shawn Johnson para centrar; el pase le quedó a Rice que con un remate dejó sin reacción a Patrick Sequeira.

Al minuto 24 de partido, la Selección de Costa Rica está perdiendo 1 a 0 contra Inglaterra.