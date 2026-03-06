Vea el gol de Saprissa que juntó la visión de Mariano Torres y la magia de Bancy Hernández

Tomás Rodríguez marcó el gol de Saprissa ante Sporting.

Saprissa consiguió una gran jugada colectiva para abrir el marcador contra Sporting.

El cuadro morado marcó al minuto 32 de partido luego de una acción colectiva para destacar. La pelota la tomó Mariano Torres, el argentino filtró un pase para Bancy Hernández, el nicaragüense hizo una acción individual y sirvió a Tomás Rodríguez para que definiera.

El gol del canalero fue una jugada grupal que destacó la calidad de la ofensiva saprissista.

Posteriormente, Sporting empató de penal, así que al medio tiempo el partido se mantiene 1-1.

Acá puede ver la diana: