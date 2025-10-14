Vea el gol con que Nicaragua asustó a la Selección de Costa Rica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Así celebraron los jugadores de Nicaragua el gol ante la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica vivió un susto cuando el combinado de Nicaragua logró empatar el duelo, momentáneamente, entre el conjunto patrio y los vecinos del norte.

La diana fue un ataque por izquierda, el cual fue culminado por Junior Arteaga con un remate de pierna derecha que dejó sin reacción a Keylor Navas.

Costa Rica logró reaccionar y a los pocos minutos volvió a tomar ventaja en el marcador; el partido se mantiene 2-1 a favor de los ticos al medio tiempo.