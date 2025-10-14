Vea el gol con que Nicaragua asustó a la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica vivió un susto cuando el combinado de Nicaragua logró empatar el duelo, momentáneamente, entre el conjunto patrio y los vecinos del norte.
La diana fue un ataque por izquierda, el cual fue culminado por Junior Arteaga con un remate de pierna derecha que dejó sin reacción a Keylor Navas.
Costa Rica logró reaccionar y a los pocos minutos volvió a tomar ventaja en el marcador; el partido se mantiene 2-1 a favor de los ticos al medio tiempo.
No sé a quién está puteando Keylor pero lo apoyo pic.twitter.com/e0v1zIeQ1Q— TD Más (@tdmascrc) October 14, 2025