Vea el gol clave de Celso Borges para Alajuelense contra San Carlos

Alajuelense logró abrir el marcador ante San Carlos al cierre de la primera parte del cotejo que se disputa en el Carlos Ugalde Álvarez.

La diana fue un cabezazo de Celso Borges. El volante conectó un centro enviado por Rónald Matarrita; el disparo no fue muy potente, pero sí estuvo bien ubicado al palo de la mano izquierda del arquero salvadoreño Mario González.

El gol es clave para la Liga, ya que le permitiría sumar su segunda victoria consecutiva y acercarse a la zona de clasificación. Si mantienen este triunfo, los erizos llegarían a 15 unidades, quedando a dos puntos del cuarto puesto que ocupa Cartaginés, aunque con un partido más que su rival de turno, San Carlos, que marcha en el tercer lugar.

El partido se encuentra en el medio tiempo y el marcador es 1 a 0 a favor de la Liga.