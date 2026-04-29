Vea el caño que le hicieron a Warren Madrigal y que terminó en el gol de Tigres ante Nashville

El jugador nacional Warren Madrigal sufrió un caño en el duelo que disputó el Nashville de la MLS contra Tigres de México por la Copa de Campeones de la Concacaf.
El jugador nacional Warren Madrigal sufrió un caño en el duelo que disputó el Nashville de la MLS contra Tigres de México por la Copa de Campeones de la Concacaf.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.