Vea el caño que le hicieron a Warren Madrigal y que terminó en el gol de Tigres ante Nashville

El jugador nacional Warren Madrigal sufrió un caño en el duelo que disputó el Nashville de la MLS contra Tigres de México por la Copa de Campeones de la Concacaf.

La acción se hizo viral en redes sociales luego de que ESPN la destacara. En la jugada, el futbolista de Tigres Juan Pablo Vigón tomó el balón y condujo; cuando Warren corrió a marcar, el rival le pasó la pelota entre las piernas.

Nashville perdió 1-0 en la ida del compromiso y fue precisamente la jugada del caño la que dio inicio al gol de los mexicanos. La anotación fue obra de Ángel Correa en el minuto 33 del partido.

Con este resultado, Nashville quedó obligado a ganar en la vuelta para seguir con vida. El cotejo de vuelta será el 5 de mayo a las 7:30 p. m.