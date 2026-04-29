Fútbol

Vea el caño que le hicieron a Warren Madrigal y que terminó en el gol de Tigres ante Nashville

Warren Madrigal estuvo presente en el juego semifinal de la Concacaf entre Nashville y Tigres

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Por Esteban Valverde

El jugador nacional Warren Madrigal sufrió un caño en el duelo que disputó el Nashville de la MLS contra Tigres de México por la Copa de Campeones de la Concacaf.








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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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