Vea cuál entrenador toma ventaja para la Selección de Costa Rica: no es quien muchos pensaban

La Selección de Costa Rica se alista para una decisión clave: elegir a su nuevo entrenador. Luego del fallido proceso rumbo a 2026, a cargo de Miguel Herrera, ahora en la Federación Costarricense de Fútbol quieren un aire totalmente “nuevo”, al punto de que hay un nombre que lleva la delantera para quedarse con el banquillo patrio: Roberto Moreno.

Este viernes, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) escuchó a Rónald González, director de Selecciones Nacionales, quien presentó un informe de las entrevistas realizadas para el puesto de seleccionador y expuso una serie de nombres para evaluación del Ejecutivo: Roberto Moreno (español, 48 años), Patrick Kluivert (Países Bajos, 49 años) y Alexandre Guimaraes (costarricense, 66 años).

De esta terna, uno de ellos genera una expectativa alta entre los integrantes del Ejecutivo, al punto de que dos fuentes le confirmaron a La Nación que existe consenso para avanzar en la negociación con él y llegar a un acuerdo. Se trata del español Moreno.

Roberto Moreno fue asistente del entrenador español Luis Enrique Martínez (hoy en el Paris Saint-Germain) en diferentes clubes como AS Roma, Celta de Vigo, FC Barcelona y en la Selección de España.

De hecho, Moreno estuvo a cargo del combinado español cuando Luis Enrique debió separarse del cargo por situaciones personales en 2019; sin embargo, luego tuvo diferencias con quien era su jefe. Este retomó el puesto de primer entrenador y pidió la salida de Moreno.

Después de esta etapa tuvo pasos por el AS Mónaco de Francia, el Granada de España y el Sochi de Rusia, donde vivió una polémica debido a que fue acusado por un exdirigente del club de usar inteligencia artificial para dirigir tácticamente al equipo.

En enero de 2026, el propio timonel se refirió al tema y negó lo denunciado.

“Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas”, manifestó a Diario AS.

De Moreno, según comentaron a este diario, gusta su estilo de juego, basado en la posesión del balón, así como su inclinación por el fútbol formativo. Esto es clave, ya que permitiría un enlace directo entre la Selección Mayor y los procesos menores.

En un segundo escalón está Patrick Kluivert. El exjugador de Países Bajos (antes Holanda) cuenta con un punto a favor: su experiencia en Concacaf, pues en el proceso rumbo a Rusia 2018 fue entrenador de Curazao, aunque no logró el éxito esperado.

Kluivert viene de dirigir a la selección de Indonesia, en Asia, donde tampoco consiguió el pase a la Copa del Mundo.

Por último, se tomó en cuenta a Alexandre Guimaraes, el único entrenador tico con dos Copas del Mundo en su hoja de vida (2002 y 2006); sin embargo, en la Federación existe preferencia por mantener un perfil internacional en el puesto de seleccionador.

Hay un cuarto nombre en la lista que aparece como plan alternativo en caso de que no se llegue a un acuerdo con alguno de la terna: Fernando Batista, entrenador argentino que dirigió a Venezuela en el proceso rumbo a 2026.

Este timonel ha mostrado interés en venir a Costa Rica y, en diciembre, tuvo una entrevista con Fernando Hierro, exdirector de Selecciones Nacionales. Batista tiene 55 años, pero carece de experiencia en Concacaf.

La próxima semana puede ser determinante. La Federación y su Comité Ejecutivo trabajan a marcha acelerada, porque Costa Rica podría tener a su nuevo seleccionador antes de que termine febrero, quien deberá recuperar el honor de la Selección tras el fracaso rumbo a 2026 bajo el mando del mexicano Miguel Herrera.