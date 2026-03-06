Vea cómo sería el segundo uniforme de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica no estará en la Copa del Mundo 2026; sin embargo, su uniforme de visitante ya fue filtrado y de igual forma será utilizado en los juegos de este año.

El sitio Footy Headlines mostró las imágenes de la nueva camisa de la Tricolor, la cual es un homenaje a la naturaleza del país.

La camiseta es de color blanco y presenta formas de hojas y vegetación en tonos celestes y rojos. Por otra parte, el escudo de la Federación Costarricense de Fútbol está ubicado en el lado izquierdo, en azul, rojo y celeste.

La marca patrocinadora de la Selección Nacional, Adidas, todavía no ha hecho el anuncio oficial del diseño, pero normalmente esta página de internet logra adelantar cómo serán los uniformes.

En noviembre pasado, la Selección de Costa Rica anunció su primer uniforme, el cual también fue un homenaje a la naturaleza del país, solo que en esa ocasión fue de color rojo con diferentes líneas azules.

Esta sería la camisa de la Selección de Costa Rica cuando juegue de visitante en el 2026. (Footy Headlines/Footy Headlines)

Una fuente del Comité Ejecutivo confirmó a este diario que la camisa dada a conocer internacionalmente es muy similar al diseño que Adidas les presentó como segunda equipación; sin embargo, en la imagen no se aprecian ciertos detalles que ellos sí observaron.

La Selección de Costa Rica podría estrenar esta indumentaria en la gira que tiene programada para el mes de marzo, cuando enfrente a Jordania el 27 de marzo. Además, está por confirmarse un segundo rival, ya que era Irán, pero por el conflicto bélico que afronta esa nación es difícil que ese partido se realice.