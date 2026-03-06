Fútbol

Vea cómo sería el segundo uniforme de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica lo podría estrenar en su gira de finales de marzo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde

La Selección de Costa Rica no estará en la Copa del Mundo 2026; sin embargo, su uniforme de visitante ya fue filtrado y de igual forma será utilizado en los juegos de este año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.