Vea cómo le fue a los entrenadores costarricenses que buscaban la gloria en Centroamérica

Marvin Solano llegó a las oficinas del Luis Ángel Firpo luego de la eliminación en el fútbol de El Salvador.

Tres entrenadores costarricenses buscaban la gloria en Centroamérica: Alexander Vargas, como DT del Diriangén de Nicaragua; Luis Marín, en el Inter FA de El Salvador; y Marvin Solano, con el Luis Ángel Firpo del mismo país. Todos disputaron la fase final de sus campeonatos locales.

En Nicaragua, Alexander Vargas acarició el cetro con el Diriangén. Lo tuvo cerca, pero al final perdió la definición contra el Real Estelí, por lo que tuvo que conformarse con el subcampeonato. El Diriangén cayó 5-4 en la tanda de penales.

Mientras Vargas no pudo alcanzar el trofeo, quien sí lo hizo fue el arquero Darryl Parker, así como otros jugadores vinculados al ambiente deportivo costarricense que militan en la selección nicaragüense, como el portero Jason Vega y el extremo Byron Bonilla.

Por otra parte, en El Salvador, el Inter FA de Luis Marín había quedado eliminado desde los cuartos de final; sin embargo, el DT que sí alcanzó las semifinales fue Marvin Solano con el Luis Ángel Firpo.

El cuadro de Solano perdió ante Águila en semifinales y no pudo llegar a la gran final para defender la corona que había conseguido en diciembre pasado.

Firpo quedó eliminado al perder 6-5 en los penales. Ahora, el título salvadoreño se definirá en un mano a mano entre Águila y FAS.

“Vamos a evaluar lo que pasó. Ahora solo nos queda enfrentar lo sucedido, pero también comenzar a pensar en la Copa Centroamericana, el Torneo de Copa de acá y el campeonato nacional que comienza pronto”, dijo Solano a Tigo Sports El Salvador.

El estratega también confirmó que continuará al mando del club, ya que desde hace tiempo había alcanzado un acuerdo de renovación para mantenerse al frente de la institución.