Fútbol

Vea cómo le fue a los entrenadores costarricenses que buscaban la gloria en Centroamérica

Marvin Solano, Luis Marín y Alexander Vargas disputaban la posibilidad de ser campeones fuera de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Marvin Solano llegó a las oficinas del Luis Ángel Firpo luego de la eliminación en el fútbol de El Salvador.
Marvin Solano llegó a las oficinas del Luis Ángel Firpo luego de la eliminación en el fútbol de El Salvador. (Luis Ángel /Luis Ángel Firpo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marvin SolanoLuis Ángel Firpo
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.