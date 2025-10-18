Vea cómo Carlos Mora hizo estragos en Rumanía para abombar las redes

Carlos Mora, lateral derecho de la Selección de Costa Rica, tuvo actividad con la Universidad Craiova de Rumanía, donde consiguió ser determinante al marcar un gol en la victoria 3 a 1 contra el Slobozia.

La acción en la que Mora celebró fue muy característica de él, debido a que el lateral tomó el esférico en su banda, incursionó en el área y luego de quitar dos marcas, remató de izquierda para conseguir el tanto.

Vea la anotación:

Carlitos Mora haciendo estragos en Rumanía. 🔥 pic.twitter.com/cbdm7I7rzC — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 18, 2025

El club del nacional está en la segunda posición de la clasificación con 27 puntos, mientras que el primer puesto es de Botosani con 28 unidades.

Otro legionario que tuvo actividad fue Manfred Ugalde. El delantero ingresó en el minuto 61 del partido que el Spartak Moscú de Rusia empató 1 a 1 contra el Rostov.

El Spartak es sexto de la tabla con 19 puntos, mientras que el líder es el Lokomotiv con 26 unidades.

Francisco Calvo jugó los 90 minutos del duelo entre el Al- Ettifaq y el Al Hilal. El partido terminó con derrota para el Ettifaq, plantel de Calvo, al ser goleado 5 a 0.

El club del zaguero de la Selección es décimo de la clasificación con siete unidades; el líder de este campeonato es el Al Nassr de Cristiano Ronaldo al sumar 15 puntos.