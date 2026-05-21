Vea cómo avanza el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero al día de hoy (fotos y video)

Herediano se alista para volver al Eladio Rosabal Cordero, pero ya no es aquel estadio que sus aficionados recuerdan, es completamente otra infraestructura.

La dirigencia rojiamarilla anunció que para la segunda quincena de agosto del 2026 espera que su equipo esté jugando en el nuevo escenario, el cual tiene seis años en construcción.

La Nación realizó un recorrido por el escenario, en donde también se utilizó un dron para ver los avances en el interior. El fotógrafo José Cordero, le enseña desde su lente cómo está el nuevo Eladio Rosabal Cordero al día de hoy.

Aquí las fotografías:

Este es uno de los sectores del nuevo Eladio Rosabal Cordero que faltan por terminar. (José Cordero /José Cordero)

Una de las zonas comerciales del nuevo Eladio Rosabal Cordero ya se encuentra en funcionamiento. (José Cordero /José Cordero)

El nuevo Eladio Rosabal Cordero continúa tomando forma desde sus exteriores. (José Cordero /José Cordero)

Así se ve desde las alturas el nuevo Eladio Rosabal Cordero. (José Cordero /José Cordero)

Así se ve desde las alturas el nuevo Eladio Rosabal Cordero. (José Cordero /José Cordero)

Las graderías del nuevo Eladio Rosabal Cordero ya están muy avanzadas para recibir aficionados. (José Cordero /José Cordero)

El nuevo estadio todavía tiene muchos materiales en su zona de gramilla. (José Cordero /José Cordero)

El estadio Rosabal Cordero tendrá un hotel como parte de sus instalaciones. No estará listo para la primera etapa. (José Cordero /José Cordero)

El nuevo Rosabal Cordero ya tiene forma con dos graderías techadas. (José Cordero /José Cordero)

Acá el video: