Fútbol

Vea cómo avanza el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero al día de hoy (fotos y video)

Herediano tiene previsto estrenar el nuevo estadio Rosabal Cordero en agosto próximo

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Por Esteban Valverde

Herediano se alista para volver al Eladio Rosabal Cordero, pero ya no es aquel estadio que sus aficionados recuerdan, es completamente otra infraestructura.








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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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