Vea cómo avanza el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero al día de hoy (fotos y video)

Herediano se alista para volver al Eladio Rosabal Cordero, pero ya no es aquel estadio que sus aficionados recuerdan, es completamente otra infraestructura.
La dirigencia rojiamarilla anunció que para la segunda quincena de agosto del 2026 espera que su equipo esté jugando en el nuevo escenario, el cual tiene seis años en construcción.
La Nación realizó un recorrido por el escenario, en donde también se utilizó un dron para ver los avances en el interior. El fotógrafo José Cordero, le enseña desde su lente cómo está el nuevo Eladio Rosabal Cordero al día de hoy.
Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.
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