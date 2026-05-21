Fútbol

Aquil Alí ratifica noticia que todos esperan sobre el nuevo estadio Rosabal Cordero

Aquil Alí, líder de Fuerza Herediana, explicó el panorama del nuevo estadio Rosabal Cordero

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Por Esteban Valverde
20/05/2026, Costa Rica, Heredia, Nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, fotografías del avance en la construcción del nuevo estadio del Club Sport Herediano.
Así se ve el nuevo Eladio Rosabal Cordero este 20 de mayo de 2026, en una sesión aérea realizada por ‘La Nación’. (José Cordero /José Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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