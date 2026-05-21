Aquil Alí ratifica noticia que todos esperan sobre el nuevo estadio Rosabal Cordero

Así se ve el nuevo Eladio Rosabal Cordero este 20 de mayo de 2026, en una sesión aérea realizada por ‘La Nación’.

El nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero inició su fase de construcción en 2020. Ahora, seis años después, los rojiamarillos ya palpitan el estreno del escenario. Pese a que la fecha de inauguración ha variado tres veces solo en este 2026, la cabeza de Fuerza Herediana, Aquil Alí, sentenció que en la segunda quincena de agosto ve al equipo jugando en el nuevo reducto.

A finales de 2025, Jafet Soto, presidente del Team, había dicho que el escenario estaría listo para febrero de 2026. Seguidamente, se anunció que sería en marzo y ahora, con la llegada del cetro 32, tanto Alí como Soto declararon que en agosto la estructura estará lista para abrir sus puertas.

Lejos de ver los atrasos como un inconveniente, el florense destacó que hay que tener en cuenta que Herediano inició construyendo un estadio muy diferente al que finalmente recibirá, porque ahora contará con un complejo de entretenimiento.

“Hay que tener claro que comenzamos haciendo un estadio, pero con los ajustes que hicimos ahora tendremos zona comercial, plaza de comidas gourmet y un hotel; es completamente un nuevo centro de entretenimiento para todos los costarricenses más allá de los heredianos. También tuvimos problemas con los materiales”, declaró Aquil Alí a La Nación.

“Creo que ya estaremos al menos a un 95% y eso nos permitirá recibir a la gente. Para mediados o finales de agosto estaremos en el Rosabal Cordero, pero con ciertos sectores aún por finalizar, como el hotel y la parte sur”, agregó.

El dirigente acotó que ellos también tendrán el Carlos Alvarado, de Santa Bárbara, como su otra casa, porque el nuevo escenario debe afrontar una serie de pruebas para medir su correcto funcionamiento.

Uno de los puntos que quieren evaluar es el control de acceso electrónico, sobre todo porque los aficionados serán recibidos por un sistema automatizado que permitirá convertir el estadio en un reducto inteligente.

El nuevo Eladio Rosabal Cordero, casa del Herediano, ya tiene cuatro locales comerciales abiertos. (José Cordero /José Cordero)

Ante el traslado a su nueva casa, los heredianos consideran clave, en lo deportivo, haber obtenido el título de campeones nacionales.

“Era importante ganar el campeonato y lo mejor fue que lo hicimos con contundencia. Tuvimos jerarquía: Dany Carvajal solo recibió 12 goles en contra y Marcel Hernández, por sí solo, marcó 12 goles. Fue un buen torneo para ahora pensar en volver al Eladio Rosabal Cordero”, manifestó Alí.

El dirigente recordó que la última temporada no fue sencilla y hubo momentos de duda, sobre todo cuando Herediano compitió por el primer puesto contra Club Sport Cartaginés y Deportivo Saprissa.

Estadio Rosabal Cordero

“Cuando perdimos con Municipal Liberia hubo preocupaciones; cuando perdimos el primer lugar con Cartaginés, hubo momentos de nervios, pero terminar en el primer lugar fue clave. Literalmente, te puedo decir que en Dany Carvajal tenemos al mejor portero, Elías Aguilar es el mejor asistidor y el más goleador es Marcel”, dijo.

Estas son las graderías que en la dirigencia de Herediano esperan estrenar en agosto del 2026. La fotografía es de este 20 de mayo. (José Cordero /José Cordero)

Ahora, viendo de cerca la finalización del escenario, en el Team detallaron que se centran en alcanzar un bicampeonato y brillar a nivel internacional, porque el techo de los rojiamarillos ahora es la Copa de Campeones de la Concacaf.

“En títulos locales estamos a ocho de Saprissa, y eso que hemos logrado nuestros campeonatos jugando fuera de casa. El paso que falta es la Concacaf; queremos el Mundial de Clubes. Ya logramos 10 títulos y ahora el anhelo es ir a brillar internacionalmente”, finalizó Aquil Alí.