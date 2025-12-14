Vea cómo Alajuelense puso un pie en la final y sueña con la 31

Alajuelense luchó, insistió y logró al final del primer tiempo poner el marcador 2 a 0 contra Liberia, para así encaminar la serie frente a los pamperos y poner un pie en la final de la segunda ronda.
Los manudos abrieron el marcador gracias a una diana de Celso Borges, luego fue el artillero mexicano Ronaldo Cisneros, quien se encargó del 2 a 0.
Acá los goles:
⏰ 44’ Gol de Ronaldo Cisneros para poner el 2-0 y darle la ventaja a los manudos. pic.twitter.com/2mfDbfnH4z— FUTV (@FUTVCR) December 14, 2025
⏰ 40’ Gol de Celso Borges para poner el 1-0 en la semifinal vuelta. pic.twitter.com/MhV6CfERKD— FUTV (@FUTVCR) December 14, 2025