Fútbol

Vea a Mbappé anotar el mejor gol del Mundial 2026

Mbappé sacó un remate de pierna derecha, de larga distancia, para robarse todos los aplausos en el Mundial 2026

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Por Esteban Valverde
Kylian Mbappé consiguió un doblete en el debut mundialista de Francia ante Senegal.
Kylian Mbappé consiguió un doblete en el debut mundialista de Francia ante Senegal. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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