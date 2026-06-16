Vea a Mbappé anotar el mejor gol del Mundial 2026

Kylian Mbappé consiguió un doblete en el debut mundialista de Francia ante Senegal.

Kylian Mbappé fue clave para que Francia sumara sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo 2026. Los franceses le ganaron 3 a 1 a Senegal.

El delantero del Real Madrid firmó un doblete, pero fue su segundo gol el que hizo levantar de sus asientos a los aficionados. El francés sacó un potente remate de derecha que se incrustó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Mendy, portero de Senegal.

La anotación representó el gol número 14 de Mbappé en las Copas del Mundo y, además, lo dejó a solo dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del torneo.

Mbappé ocupa actualmente el tercer lugar en la tabla histórica de artilleros mundialistas con 14 goles. Por delante aparecen el brasileño Ronaldo Nazário, con 15, y Klose, líder absoluto con 16 anotaciones.