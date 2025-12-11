Vea a Liberia ponerse al frente en la semifinal contra Alajuelense

Fernando Lesme marcó el primer gol de la semifinal entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.

El Municipal Liberia consiguió ponerse arriba frente a Liga Deportiva Alajuelense al anotar un lanzamiento desde el punto de penal, esto por medio de Fernando Lesme.

El delantero liberiano remató a la izquierda de Bayron Mora, mientras el portero manudo se lanzó al sector contrario.

Los pamperos se mantienen al frente 1-0 en el juego de ida de la semifinal, al minuto 33.

Acá la anotación de Liberia: