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Uzbekistán vs. Colombia: ¿A qué hora y cómo ver un partido muy esperado en el Mundial 2026?

Uzbekistán y Colombia cierran este miércoles 17 de junio la primera jornada de la fase de grupos en el Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
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Uzbekistán y Colombia juegan su primer partido este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 y se trata de uno de los encuentros más esperados, en vista de que los cafeteros tienen mucha barra en Latinoamérica.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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