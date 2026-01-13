Uno de los tantos fichajes sonados de Sporting ni piensa en el descenso: ‘Vamos a clasificar’

Mayron George jugó la Copa Oro 2019 con la Selección de Costa Rica.

Mayron George llegó como uno de los refuerzos de lujo de uno de los equipos que le puso sabor al mercado de piernas: Sporting FC.

Ahora, el delantero que acumuló una carrera de once años fuera de Costa Rica, no escondió que ni siquiera piensa en el descenso, por el contrario, solo tiene en mente darle a los albinegros su primera clasificación a semifinales.

George dio una pequeña entrevista a los medios del club, donde aseguró que siempre se sintió querido por Sporting, ante esto no dudó en dar el sí para volver a la Primera División tica.

“Estoy agradecido por el recibimiento y el proyecto que tiene Sporting que quiere clasificar por primera vez. Vamos a hacerlo de la mejor manera”, afirmó.

Mayron vuelve a Costa Rica a los 32 años y a jugar apenas con su segundo club nacional luego de su paso por Limón FC hace más de una década.

El delantero tuvo una carrera por Grecia, Hungría, Suiza, Suecia, Francia, Dinamarca e Israel, donde estuvo tanto en equipos de primera división como del ascenso. Su última experiencia fue en Israel con Beitar Jerusalén.

El jugador también pasó por equipos como el OFI Creta de Grecia, el Kalmar de Suecia, Hobro de Dinamarca, Mitjylland de ese mismo país, Pau de Francia, entre otros.

“Tengo once años de estar afuera del país, pero vamos a trabajar todos juntos para buscar ese objetivo que es sin duda clasificar”, reflexionó.

Sporting comenzará el campeonato nacional el próximo miércoles a las 7 p. m. cuando juego contra Herediano. Junto a Mayron llegaron otras figuras como Alex López, Marco Ureña, Jesús Batíz y Johnny Álvarez, además del entrenador Andrés Carevic.

Sporting es antepenúltimo de la clasificación con 16 unidades, mientras San Carlos es último con 13 puntos.

George es un delantero fuerte, de juego físico y que puede marcar diferencia en el juego aéreo.