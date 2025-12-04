Unafut rechaza solicitud de Liberia para dejarse en la mesa los puntos ante Saprissa

Saprissa triunfó 3 a 1 contra Liberia, pero los pamperos apelaron el juego. De momento los puntos se mantienen para los morados.

El Comité de Competición de la Unafut decidió rechazar el recurso de solicitud de puntos que interpuso el Municipal Liberia después del juego contra Saprissa, el fin de semana pasado.

Los liberianos alegaron alineación indebida del futbolista Johnny Myrie, no obstante según el ente ni siquiera entraron al fondo del tema debido a que consideraron el principio de jerarquía normativa.

“Este Comité de Competición no puede acoger la solicitud del Municipal Liberia. Ellos debido a que, conforme al principio de jerarquía normativa, debe prevalecer lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario sobre las Normas y el Reglamento de Competición”, se lee en el comunicado de prensa de Unafut.

Noticia en desarrollo.