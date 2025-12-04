Fútbol

Unafut rechaza solicitud de Liberia para dejarse en la mesa los puntos ante Saprissa

Comité de Competición de Unafut mantuvo a Saprissa como ganador del juego entre morados y Liberia

Por Esteban Valverde
30/11/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 17 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia.
Saprissa triunfó 3 a 1 contra Liberia, pero los pamperos apelaron el juego. De momento los puntos se mantienen para los morados. (Jose Cordero/José Cordero)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

