Un viejo conocido de Alajuelense fue llamado para dirigir a jugador tico; otro legionario sufrió goleada sonrojante

Juan Pablo Vargas es uno de los líderes de Millonarios de Colombia, aunque en la presente temporada no ha sido titular indiscutible.

Juan Pablo Vargas, zaguero costarricense de Millonarios de Colombia, tendrá como su nuevo jefe a un viejo conocido de Alajuelense. El nuevo DT del plantel blanquiazul es el colombiano Hernán Torres, quien llega con la misión de levantar a un equipo que tiene apenas cuatro puntos de 21 posibles.

De hecho, Millonarios tuvo actividad este fin de semana y le ganaron 3 a 0 a Junior, pero el futbolista tico estuvo en el banco de suplentes.

El próximo reto de Millonarios será contra el Real Cartagena, el martes por la Copa de Colombia.

Torres dirigió a Alajuelense en dos etapas, primero en 2015 y luego en 2019.

En acción de otros legionarios, Patrick Sequeira vio como el Casa Pia de Portugal fue goleado por el Porto, no obstante el nacional fue determinante para evitar una caída mayor,

El cotejo finalizó 4 a 0, pero Sequeira tuvo al menos cuatro apariciones claves. El Casa Pia está en la décima posición de la clasificación con tres unidades de nueve posibles.

Por último, Jimmy Marín sufrió una goleada sonrojante. El Krylia, plantel en el que milita el nacional, perdió 6 a 0 contra el Krasnodar. Jimmy jugó los 90 minutos, pero no pudo hacer nada contra un rival que fue ampliamente superior.

El Krylia es noveno con ocho puntos en la Liga de Rusia.