Un partido que puede cambiarlo todo para Liberia y Cartaginés

Liberia y Cartaginés se verán las caras en un partido que, más allá de ser una “final” por los puestos de clasificación en el Clausura 2026, representa un duelo directo por una meta determinante para ambos clubes: la Copa Centroamericana 2026-2027.

Liberia es quinto en la tabla general (que suma Apertura y Clausura) con 51 puntos, mientras que los brumosos ocupan el cuarto lugar con 54. Ante este panorama, si los guanacastecos vencen, igualarán en unidades a Cartaginés y, en las dos fechas restantes, ambos equipos se jugarán el todo por el todo por el cupo internacional.

Costa Rica posee cuatro cupos para la Copa Centroamericana. Dos son para los campeones de cada torneo y los otros dos se asignan por tabla acumulada. Si un equipo repite como campeón (en este caso Alajuelense), el otro boleto para el torneo del istmo también se asigna por la tabla.

Wílder Eusse, presidente liberiano, explicó que este encuentro, que se celebrará este viernes a las 8 p. m. en el Edgardo Baltodano Briceño, es, sin duda, uno de los más importantes de la historia reciente del club, ya que el objetivo número uno es volver al plano internacional.

“Es un partido que, para nosotros, si no es el más importante del semestre, es de los más definitorios. Los tres puntos nos darían el tercer lugar del Clausura 2026, algo trascendental, pero también nos igualan con Cartaginés en la lucha por la Copa Centroamericana, lo que le da un condimento especial”, afirmó.

Eusse recordó que, tras la primera vuelta del presente certamen, veían lejana la posibilidad de pelear por ese cuarto lugar, pero el repunte en la segunda fase les permitió volver a soñar.

“En la primera vuelta lo veíamos lejos, pero nos hemos ido acercando. El partido que marca la diferencia y que nos pone cerca de nuestra meta es el de Saprissa. Ese nos potenció; todos estamos conscientes de lo que nos estamos jugando”, profundizó.

Liberia viene de derrotar 2-1 a Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa. En el actual certamen, los liberianos son cuartos con 24 puntos; sin embargo, si triunfan, llegarían a 27 y se adueñarían del tercer lugar, superando a Cartaginés, que quedaría con 26 unidades.

Para Eusse, el duelo contra los brumosos es clave, ya que representa confirmar la inyección anímica de cara al cierre del campeonato.

“Hemos ido consiguiendo metas. Subimos a Primera División en la temporada en que lo teníamos presupuestado. Ahora queremos la Copa Centroamericana 2026-2027, pero hemos sido pacientes, hemos respetado procesos, hemos dado espacios y creemos en lo que hacemos”, finalizó.

Por su parte, Cartaginés espera retomar el rumbo luego de un duro golpe el fin de semana pasado, cuando perdió 2-1 ante Herediano y pasó de pelear por el liderato a estar cerca del cuarto lugar.

Antonny Monreal, portero de Liberia, en una práctica este jueves. (Liberia/Liberia)

Amarini Villatoro, entrenador brumoso, aseguró tras ese encuentro que no hay margen de error, ya que una nueva caída comprometería su posición en un torneo muy cerrado, donde el quinto puesto le pertenece a Alajuelense con 22 puntos.

“Nosotros tenemos que cometer menos errores defensivos, ser más seguros y continuar con el nivel ofensivo que hemos tenido porque ya demostramos que podemos marcar diferencia”, resaltó.

A Cartaginés además de Liberia le queda un partido con Guadalupe y otro con San Carlos; por su parte Liberia tiene choques con los brumosos, Sporting y Alajuelense.