Fútbol

Un partido que puede cambiarlo todo para Liberia y Cartaginés

Liberia y Cartaginés se ven las caras este viernes a las 8 p. m. en una final por la clasificación y la presencia en Copa Centroamericana

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Por Esteban Valverde
Douglas López, volante central de Cartaginés, controla un balón ante Herediano.
Douglas López, volante central de Cartaginés, controla un balón ante Herediano. (Cartaginés/Cartaginés)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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