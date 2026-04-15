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Comisión de Arbitraje sentencia la acción más polémica: ¿Salió o no el balón en el Cartaginés vs. Herediano?

La Comisión de Arbitraje liberó el video más polémico de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, en el duelo Cartaginés vs. Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
¿Salió el balón en el segundo gol del Cartaginés vs Herediano?







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Cartaginés vs. HeredianoTorneo Clausura 2026Fecha 15Anulación del gol
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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