Comisión de Arbitraje sentencia la acción más polémica: ¿Salió o no el balón en el Cartaginés vs. Herediano?

El VAR dictó sentencia y la Comisión de Arbitraje ratificó su veredicto sobre la jugada más polémica de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, en la cual el árbitro Adrián Chinchilla invalidó la segunda anotación del Cartaginés.

La acción de Douglas López se dio al minuto 90+7 y le daba el empate al Cartaginés; no obstante, Chinchilla anuló la jugada luego de que el asistente Carlos Fernández indicara que la acción ya no era válida, al haber salido el balón.

La furia de los brumosos se desató con el pitazo final. Jugadores y hasta el presidente del club dieron sus opiniones y aseguraron a los medios de comunicación que los árbitros los estaban perjudicando.

Los jugadores del Cartaginés salieron muy molestos con el trabajo del árbitro Adrián Chichilla ante el Herediano. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

En el video dado a conocer por FUTV en sus redes sociales, se escucha cómo Adrián Chinchilla conversa con los árbitros del VAR, Jesús Montero y Christopher Ramírez, quienes observan la jugada y ratifican la decisión que enfureció a los brumosos.

Es decir, para el VAR y la posterior revisión que hace la Comisión de Arbitraje había evidencia “clara y contundente” de que el balón sí salió y por lo tanto el gol está bien anulado.

En las otras dos jugadas polémicas, la Comisión también avaló las decisiones del equipo arbitral.

Revisión posible penal

A los 59 minutos de juego, Herediano inicia un ataque por el sector derecho enviando un centro al área de Cartaginés.

El atacante Allan Cruz logra cabecear el balón, “el cual impacta directamente en la mano de Marcelo Hernández de Cartaginés, quien realiza un movimiento natural en la disputa del balón, sin asumir un riesgo, ni ampliando el volumen de su cuerpo”.

Después de eso, la Comisión de Arbitraje señaló que los árbitros observan con claridad la acción y que la decisión de que el juego continúe fue correcta.

El VAR inició una revisión protocolar, usando las diferentes cámaras y ángulos, encontrando evidencia de que la decisión tomada en el campo era acertada.

Revisión posible penal

En el minuto 86 también se presentó una situación que fue analizada en el VAR.

La Comisión de Arbitraje detalló que Cartaginés inicia un ataque por el sector derecho, enviando un centro al área del equipo Herediano.

“En dicha acción, Keyner Brown y el atacante Elian Lanfranchi realizan una pugna por el espacio mediante un contacto físico. Como consecuencia de esta acción, el atacante es desplazado hacia su derecha, encontrándose con el defensor Getsel Montes, quien también se desplazaba con la intención de disputar el balón”, relató la explicación.

Ahí mismo dicen que se produce un contacto que la Comisión califica de accidental e inevitable, sin que ninguno de los dos logre jugar el balón.

“Los árbitros de campo observan detalladamente esta acción, determinando un contacto accidental”, se afirma en la revisión.