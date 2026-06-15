¿Un nuevo Keylor Navas? Este es el perfil del portero de Cabo Verde que le negó el gol a España

Vozinha fue determinante en el empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026.

Una de las imágenes más impresionantes que dejó el partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 no fue la de Pedri, Rodri o Lamine Yamal, sino la del guardameta Vozinha, quien se convirtió en un Keylor Navas.

No es una exageración, es una realidad y con el pitazo, en ese partido que acabó 0-0, Vozinha explotó a raíz de tantos sentimientos encontrados y con ese cúmulo de emociones a flor de piel, estalló en llanto como un niño.

El portero africano y sus compatriotas hicieron un partido perfecto contra el rival llamado a ganar la Copa del Mundo, o al menos, a no decepcionar; recordando que España, después de que fue campeón en Sudáfrica 2010, ha dejado mucho que desear en los Mundiales siguientes.

De hecho, quizás usted ni lo tenga en mente, pero resulta que después de 2010, España solo tiene tres victorias en Mundiales; la misma cantidad de triunfos de Costa Rica en las Copas del Mundo siguientes a esa cita a la que la Sele no acudió.

Porque en Brasil 2014, la Tricolor le ganó tanto a Uruguay como a Italia; mientras que en Catar 2022 lo hizo ante Japón.

Sin embargo, es momento de hablar de Vozinha, ese guardameta que a sus 40 años fue la gran figura del partido entre España y Cabo Verde.

¿Quién es Vozinha?

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, es un experimentado portero caboverdiano.

Nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde. Es considerado una auténtica leyenda y uno de los máximos ídolos del fútbol de su país.

Vozinha se encargó de mostrarle al mundo la bandera de Cabo Verde, luego de su actuación espectacular ante España en el Mundial 2026. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

El sobrenombre “Vozinha” (que se traduce como “abuelita”) surgió durante su infancia en la isla de São Vicente. Al no vivir con sus padres, fue criado por sus abuelos.

Cuando jugaba al fútbol de niño, solía recibir muchos golpes y corría siempre a refugiarse en los brazos de su abuela. Aunque al principio de su carrera no le agradaba el apodo, decidió adoptarlo de manera definitiva cuando emigró al fútbol de Angola y coincidió en su equipo con otro arquero que también se llamaba Josimar.

Con más de 80 partidos internacionales desde su debut en 2012, es el segundo jugador con más internacionalidades en la historia de la selección de Cabo Verde (por detrás de Ryan Mendes). Ha defendido a los Tiburones Azules en cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones (2013, 2015, 2021 y 2023).

Este 15 de junio de 2026, Vozinha hizo historia grande con su país. A los 40 años, debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el partido de estreno de Cabo Verde frente a España, convirtiéndose en el segundo jugador más longevo en debutar en un Mundial masculino.

En dicho encuentro frente a los españoles, completó el partido de su vida realizando ocho paradas clave para sostener un heroico empate 0-0, logrando un punto histórico para su nación.

Trayectoria de Vozinha

A lo largo de casi dos décadas de carrera profesional, Vozinha ha jugado en diversos países y equipos modestos de África y Europa. Actualmente actúa en la Segunda División de Portugal con CD Chaves.

Su carrera empezó con Batuque en Cabo Verde, en 2007 y luego pasó al CS Mindelense de su país. Posteriormente se marchó a Angola, con Progresso.

Jugó en Moldavia con Zimbru Chișinău; en Portugal con Gil Vicente, en Chipre con AEL Limassol y en Eslovaquia con AS Trenčín. Desde 2024, está en la Segunda División de Portugal. Y este lunes brilló en el Mundial 2026 con Cabo Verde ante España.