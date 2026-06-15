Fútbol

¿Un nuevo Keylor Navas? Este es el perfil del portero de Cabo Verde que le negó el gol a España

Vozinha hizo el mejor partido de su vida en el estreno de Cabo Verde en el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Vozinha fue determinante en el empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026.
Vozinha fue determinante en el empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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