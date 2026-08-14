Un niño se robó el show en la presentación del uniforme de Saprissa y estrenó antes que todos

Ian sorprendió a todos con su talento al tocar la marimba.

Ian Josué Arias Morales, de 12 años, no tuvo pánico escénico y tomó el escenario durante la presentación del nuevo uniforme del Saprissa.

El pequeño no dudó en vestirse de morado y blanco. Él también estrenó uniforme en la noche en que los morados anunciaron su nueva indumentaria; sin embargo, lo hizo con el de marimbero, pues tuvo a cargo el entretenimiento del público previo al anuncio de la nueva camiseta saprissista.

Camisa blanca, pantalón blanco, una cinta morada en la cintura y estampados de la Guaria Morada en los brazos fueron parte del atuendo que Ian lució.

Ian sorprendió a todos en la presentación del uniforme de Saprissa

Yacira Morales Morera, madre del niño, observó la presentación de su hijo, que duró aproximadamente una hora, y con orgullo reveló que él toca marimba desde los cuatro años.

“Vieras que un día en el kínder llegó un marimbero y, desde ese día, nos dijo que quería tocar. Nosotros somos de San José y tuvimos que ir hasta Cañas, Guanacaste, para encontrar una profesora, pero al final lo logramos”, dijo con una sonrisa.

Morales, junto con su esposo, Juan Alberto Arias, se ha encargado de apoyar a su hijo en su sueño y, además, complementarlo con el fútbol, porque él también integra las divisiones menores del Saprissa, donde juega con la U-13.

Ian sorprendió a todos en la presentación del uniforme de Saprissa

“Ian vive una locura de vida, porque hace natación, juega fútbol, está en el Amadita, una escuela que lo apoya mucho. También debe dedicarle a la semana al menos cinco horas a la marimba”, describió.

Ian logró captar la atención de Hernán Medford, Joseph Mora, David Guzmán, Roberto Artavia y demás integrantes del Saprissa, quienes disfrutaron de su presentación previa al lanzamiento de un uniforme que destaca la identidad costarricense a través de la vestimenta morada.