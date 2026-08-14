Fútbol

Un niño se robó el show en la presentación del uniforme de Saprissa y estrenó antes que todos

Pequeño de 12 años lució un uniforme morado y blanco que cautivó a todos en la presentación de la nueva indumentaria del Saprissa

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Por Esteban Valverde
Ian sorprendió a todos con su talento al tocar la marimba.
Ian sorprendió a todos con su talento al tocar la marimba. (José Retana/José Retana)







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SaprissaNuevo uniforme
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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