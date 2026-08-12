El último bombazo que tira Chepe Bomba: ¿Y si Newton Williams juega con Costa Rica?

Newton Williams tuvo un gran regreso, tras una fuerte lesión. El canalero podría jugar con Costa Rica, dice Chepe Bomba.

Newton Williams, delantero panameño de Saprissa, es la sensación de los morados. El “Búfalo”, como se le conoce a Williams, regresó de una seria lesión y se llena la boca de gol.

Williams tiene cuatro goles en los seis partidos disputados por Saprissa, tres en el campeonato nacional y la misma cantidad en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Newton le anotó a Pérez Zeledón y a San Carlos en dos ocasiones. También abombó las redes de Mixco y, por si fuera poco, contra Alianza y Puntarenas, asistió en los tantos de la victoria de su escuadra.

Newton llama la atención por sus goles, su juego, su potencia y fuerza al encarar a los rivales. Esas condiciones de Williams no pasan desapercibidas en Panamá, donde José Miguel Domínguez, el popular “Chepe Bomba”, soltó una noticia que bien podría ser una alerta para los dirigentes costarricenses.

“Parece difícil, pero no descartemos que Newton Williams, delantero panameño del Saprissa, termine vistiendo los colores de la Selección de Costa Rica. Suena a quimera, pero ojo. El abuelo de Newton es tico. Si Thomas Christiansen no contase con Williams para el proceso 2030, Newton tomaría la decisión de representar a Costa Rica”, escribió Chepe Bomba en su cuenta de X.

A nivel de selección mayor, Newton -de 25 años- nunca ha jugado con la escuadra de Panamá; en el momento que debute con los canaleros, quedaría inhabilitado para cualquier otra representación nacional.

Parece difícil, pero no descartemos que Newton Williams, delantero panameño del Saprissa, termine vistiendo los colores de la Selección de Costa Rica.

Suena a quimera, pero ojo.

El abuelo de Newton es tico.

Si Thomas Christiansen no contase con Williams para el proceso 2030,… pic.twitter.com/yasuTbV8ZZ — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) August 12, 2026

Sobre sus estadísticas, Williams aseguró que se trata del resultado de un trabajo colectivo y no de un mérito individual.

“Lo que hacemos es un trabajo en conjunto con mis compañeros. Hemos entrenado fuerte y este es el resultado de un trabajo grupal”, declaró.

Newton Williams no pudo tener actividad durante el primer semestre del año debido a la grave lesión de rodilla que sufrió con Saprissa en julio de 2025, la cual lo mantuvo prácticamente un año alejado de las canchas.

Ante esa situación, el conjunto tibaseño apostó por otro centrodelantero mientras Williams se recuperaba y le dio la confianza al también panameño Tomás Rodríguez, quien incluso disputó la Copa del Mundo de 2026.

Para el segundo semestre de 2026, Rodríguez fue traspasado al Barcelona de Ecuador, mientras que el Monstruo decidió mantener a Williams en sus filas y brindarle la oportunidad de asumir el protagonismo en el ataque.