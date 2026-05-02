Un legionario sancionado, otro anotó y uno palpita el ascenso en Europa

Los legionarios costarricenses viven realidades diferentes. Manfred Ugalde volvió a anotar con el Spartak Moscú en Rusia, mientras que Josimar Alcócer cumplió una sanción con el Westerlo de Bélgica y Álvaro Zamora palpita el ascenso en Portugal.

Manfred marcó en la derrota de su club 2 a 1 contra el Krylia, equipo de Jimmy Marín, quien estuvo en el banco. Ugalde hizo su gol en el minuto 64 del cotejo, luego de adentrarse en el área y definir de pierna derecha.

El resultado deja al Spartak en la cuarta posición de la clasificación, con 48 puntos, mientras que el líder es el Zenit, con 62 unidades. El Krylia está en la posición once, con 29 unidades.

En el caso de Josimar Alcócer, el tico no pudo estar en el empate del Westerlo de Bélgica 3 a 3 contra el Leuven. Alcócer cumplió una sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

El Westerlo es segundo del grupo que busca colarse en certámenes europeos. El equipo de Alcócer tiene 30 unidades y faltan cuatro fechas por jugar.

Por último, el Académico, equipo de Álvaro Zamora, empató 0 a 0 contra el Vizela en Portugal. En este juego, Zamora disputó 65 minutos.

El plantel de Zamora tiene 55 puntos en la segunda posición de la Liga de Ascenso de Portugal, mientras que el líder es el Marítimo, con 66. Los dos primeros equipos de esta liga ascienden a la máxima categoría portuguesa.