Dos legionarios claves de la Selección de Costa Rica dan una señal que urge

Manfred Ugalde y Jeyland Mitchell son dos futbolistas que generaron ilusión en el proceso rumbo a 2026 de la Selección de Costa Rica, pese al fracaso en la búsqueda del boleto mundialista. Hoy, luego de la fecha FIFA de marzo, en la que la Tricolor tuvo un nivel para el olvido, tanto Mitchell como Ugalde enviaron un mensaje de que no todo está perdido.

Costa Rica, en los dos juegos amistosos más recientes, tuvo malos resultados: primero empató 2 a 2 contra Jordania y luego perdió 5 a 0 ante Irán.

En esos encuentros, Mitchell sí jugó y su desempeño fue cuestionado, ya que no se mostró certero en la marca, al punto de cometer faltas de penal. No obstante, en el fin de semana, de regreso a su club, el Sturm de Austria, el zaguero demostró que quiere luchar contra su irregularidad.

Mitchell fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria de su equipo 2 a 0 contra el Rapid Viena, en la fase de liguilla del campeonato. La plataforma Sofascore le otorgó una calificación de 7,4 puntos sobre 10 posibles.

El Sturm es líder con 26 puntos en la fase final; en el segundo puesto está el Rapid con 22 unidades.

En el caso de Manfred Ugalde, el delantero no estuvo con la Selección, ya que cumple una sanción de cuatro partidos tras ver la tarjeta roja en el último juego eliminatorio contra Honduras, y puede descontarlo incluso en amistosos.

Aun así, el atacante sí tuvo participación con el Spartak Moscú en el fútbol de Rusia. Ugalde jugó 45 minutos en el partido en el que su equipo venció 2 a 1 al Lokomotiv.

Manfred se mostró muy participativo y estuvo cerca de anotar; de hecho, uno de los goles llegó luego de que un cabezazo del costarricense impactara en la mano de un rival, lo que derivó en un penal.

El Spartak es sexto en la clasificación con 41 unidades, mientras que el líder del torneo ruso es el Krasnodar, con 52 puntos.

Ugalde todavía tiene dos partidos por cumplir con la Selección Nacional; sin embargo, todo indica que para los encuentros de junio volvería a la nómina patria, al menos para el juego contra Inglaterra el próximo 10 de junio.

La Sele también tendrá un duelo el 29 de mayo contra Colombia y espera cerrar otro amistoso el 6 de junio, en territorio estadounidense.

En la acción de otro legionario, Josimar Alcócer disputó 76 minutos en la victoria del Westerlo de Bélgica 2 a 0 ante el Charleroi.