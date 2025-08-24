Un legionario ‘olvidado’ comienza a notarse para reclamar su lugar en la Selección de Costa Rica

Jewison Benette fue considerado en 2022 como el proyecto a futuro del fútbol de Costa Rica. El jugador fue una apuesta de Luis Fernando Suárez, en ese momento seleccionador nacional, y terminó en la Copa del Mundo de Qatar.

Bennette logró despuntar con rapidez, al punto que el Sunderland de Inglaterra pagó por él más de $1 millón, con lo que Herediano consiguió una muy buena venta internacional.

Con 18 años, Jewison era una sensación en Costa Rica, sin embargo sus primeras experiencias como legionario no fueron las idóneas y ahora en el LNZ Cherkasy de Ucrania busca volver al mapa deportivo para la Tricolor.

LEA MÁS: Jewison Bennette revela por qué salió del Sunderland y cómo busca regularidad en un país en guerra

El nacional ya tiene tres partidos de liga en su nuevo club, además de que es titular indiscutible y ya jugó en la Copa de Ucrania, con lo que Bennette ya disfruta de regularidad nuevamente.

En el campeonato nacional, el LNZ es tercero de la clasificación con siete puntos de nueve posibles, pero el juego de este fin de semana fue contra el Probiy por la segunda ronda del Torneo de Copa. El encuentro terminó 1 a 0 a favor de Jewison y compañía.

Bennette espera continuar sumando regularidad y que Miguel Herrera le ponga atención para colarse en el último trayecto en el equipo que le hará frente al cierre eliminatorio y si se clasifica al Mundial 2026.

Por otra parte, Álvaro Zamora confirmó su transferencia al fútbol de Portugal luego de su estancia en Grecia. El jugador estará en el Académico de Viseu F. C. de la liga de ascenso.

Zamora salió del Aris de Grecia, un club que lo mandó a préstamo luego de que el propio tico buscara una salida debido a las penurias económicas que pasó en esta institución.

“Si te cuento que cuando estaba Gustavo Alfaro en la Selección, yo llegué básicamente a pedirle plata… Él me ayudó mucho en el tiempo que estuvo. Le dije: ‘profe, es un momento muy importante y no puedo estar pensando en la plata’. Él me dijo que me ayudaba en lo que fuera”, contó Álvaro Zamora en mayo pasado.

Álvaro firmó con el Aris en 2023. El exvolante del Saprissa ahora llega a un club que busca su primera participación en la Primera División de Portugal, porque nunca ha logrado pasar de la segunda. En la presente temporada, el plantel tiene tres partidos jugados y solo un punto ganado; está en la posición 15 de la tabla, mientras el líder es el Vizela con siete unidades.