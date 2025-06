Jewison Bennette revela por qué salió del Sunderland y cómo busca regularidad en un país en guerra

Sin rodeos, el extremo costarricense Jewison Bennette Villegas se sentó a conversar con el director deportivo del Sunderland, de la Championship inglesa, Kristjaan Speakman, y llegó a una difícil conclusión.

Si deseaba tener regularidad en su carrera deportiva, debía salir del club inglés, buscar nuevos horizontes y enfrentar nuevos desafíos.

Tras su regreso del Mundial de Catar 2022, al reincorporarse a su equipo, la relación con Speakman no fue la mejor y, poco a poco, se fue deteriorando hasta el punto en que, irremediablemente, tuvo que tomar un nuevo camino.

“El tema del Sunderland fue extrafutbolístico. No siento que existiera algo específico, que yo haya hecho algo malo. Simplemente, el director deportivo no me quería, no había una buena relación, no era de su agrado y no iba a tener una oportunidad en el Sunderland”, comentó Bennette en declaraciones a La Nación.

El atacante se encuentra de visita en Costa Rica y estuvo en el estadio Carlos Alvarado en la consagración del Herediano como bicampeón nacional.

Jewison, quien estuvo presente en la obtención del bicampeonato con el Club Sport Herediano —donde celebró con su padre y hermanos la corona número 31 del “Team”, el equipo de sus amores y donde se formó—, se marchó a Europa en 2022 para integrarse al Sunderland, luego de consolidarse en la Selección Nacional bajo el mando del colombiano Luis Fernando Suárez.

El exrojiamarillo fue el jugador más joven de Costa Rica en la Copa del Mundo de Catar 2022, luego de irrumpir con fuerza en la eliminatoria mundialista gracias a sus buenas presentaciones.

En enero de 2024, Jewison salió a préstamo al Aris de Grecia con el objetivo de recuperar ritmo competitivo y pelear por la titularidad. No obstante, su experiencia no fue la mejor, y al retornar a Inglaterra, las cosas no cambiaron. Fue entonces cuando comprendió que era momento de tomar un nuevo rumbo.

“Conversé con él (Speakman), le pregunté qué había pasado, pero al final no llegamos a nada. Respeto su criterio, pero no lo comparto, y por eso le pedí salir definitivamente, para tener regularidad y así poder jugar”, confesó Bennette.

Jewison Bennette y su nuevo reto

El 9 de marzo de 2025, sorpresivamente se anunció que el extremo costarricense, de 20 años, tenía nuevo equipo: se incorporaba al LNZ Cherkasy, de la Liga Premier de Ucrania, un país que continúa en guerra con Rusia.

“Firmé en Ucrania por tres años y la idea es mantenerme allá. Mi deseo es tomar ritmo de competencia y elevar mi nivel de juego. La adaptación no ha sido fácil, pero vamos ganando experiencia y espero tener mayor presencia en el próximo torneo”, dijo Bennette.

Además de adaptarse a la ciudad, al frío y al estilo de juego de su nuevo equipo, el costarricense convive en un país en conflicto, donde los bombardeos en las principales ciudades son parte del día a día.

“Donde yo vivo, en la ciudad de Cherkasy, no ha habido bombardeos. Es una situación difícil, que trato de llevar con calma, pero en el momento en que se ponga extrema tomaremos medidas. Por ahora todo ha estado bien y he podido jugar”, afirmó el futbolista.

Jewison explicó que su situación es muy distinta a la que vivió Fernán Faerron, quien, junto a su familia, tuvo que salir de Ucrania luego de que la ciudad donde residía sufriera bombardeos, lo que lo llevó a dejar el club y regresar a Costa Rica.

“Cherkasy es una ciudad que está cerca de la frontera con Polonia, muy diferente a donde vivía Faerron. La guerra es una situación complicada. Yo vivo solo y estoy muy pendiente de lo que ocurre, pero gracias a Dios, puedo dormir bien, descansar y estar tranquilo. Si pasa algo, tomaremos las medidas necesarias”, concluyó Bennette.

